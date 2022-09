‘Una delle idee che dovrebbero essere portate al tavolo del governo’: ecco un’alternativa più economica alla benzina 95 e 98

L’inflazione e la perdita di potere d’acquisto hanno costretto i belgi a fare delle scelte. Alla pompa, alcuni decidono di passare alla benzina 95, che costa meno della 98. Tuttavia, c’è una soluzione meno costosa, ma non ancora annunciata politicamente: l’etanolo, ampiamente utilizzato in Francia. Il suo prezzo non supera 1 euro al litro.

I prezzi stanno salendo solo ora. Questa inflazione porta inevitabilmente alla perdita del potere d’acquisto dei belgi, che sono quindi costretti a fare delle scelte per il bene dell’economia. Alla pompa, in particolare, alcuni hanno deciso di passare alla benzina 95, che costa 20 centesimi al litro in meno rispetto alla 98. A pieno, questo fa chiaramente la differenza. “Indosso sempre il 95 perché costa meno”Confermiamo anche ad alcuni clienti al benzinaio.

La differenza di prezzo è spiegata dal fatto che Gasoline 98 è un prodotto più raffinato. “Il costo della raffinazione è più alto e c’è meno domanda per 98 rispetto a 95”., conferma Olivier Neirinc, portavoce della Federazione belga dei commercianti di carburante e carburante. Ma è davvero una buona idea preferire la benzina 95? In quale caso ci si astiene dal votare? “Per la maggior parte delle auto di Mr. e Mrs. Everybody, i produttori di motori consentono la 95 E10. Al contrario, per le auto di lusso e i motori più grandi, le case automobilistiche raccomandano una 98”.spiega un portavoce della Federazione belga dei commercianti di carburante e carburante.

Soluzione meno costosa

C’è una soluzione più economica: l’etanolo, che non supera l’euro al litro. Tuttavia, la sua commercializzazione non è autorizzata in Belgio, ma comunque “Molto diffuso” in Francia. “Tutti i belgi transfrontalieri oggi sono interessati ad attraversare il confine, andare in Francia e riempire l’autostrada E85”Continua Olivier Nerink. “La differenza di prezzo per i francesi è davvero eccezionale”Aggiunge.

Per fare ciò, è necessario posizionare una piccola scatola a livello del motore. Tuttavia, calcola da 200 a 300 euro a pezzo, esclusa la manodopera. “Quando vediamo la differenza di prezzo che esiste, è probabilmente una delle idee che dovrebbe essere messa sul tavolo del governo per consentire la commercializzazione dell’E85 abbastanza rapidamente”.Conclude un portavoce della Federazione belga dei commercianti di carburante e carburante.