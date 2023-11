Riunione dell’OPEC+ rinviata al 30 novembre e calo dei prezzi del petrolio

Vienna

: L’unione dei pagamenti Opep+ dell’alleanza, annunciata inizialmente a Vienne, è stata riprogrammata il 30 novembre dall’Organisation of Petroleum Export Pay (Opep) in una società pubblica, con un rapporto che ha pubblicato un rapporto Tutorial.

I 13 membri dell’OPEC, guidati dall’Arabia Saudita, e i loro 10 partner, guidati dalla Russia, devono decidere il prossimo obiettivo di produzione a fronte dei bassi prezzi del greggio.

L'annuncio dell'OPEC+, non accompagnato da alcuna spiegazione, ha spinto i prezzi del petrolio in rosso, Brent, riferimento petrolifero europeo, e Petrolio greggio West Texas Intermediate, il suo equivalente europeo, dove ha perso più del 4% Intorno alle 14:00 GMT.

I mercati attendono con impazienza questo incontro, con i prezzi in calo dalla fine di settembre Brent Ora sviluppa sotto la barra $80 Sullo sfondo delle preoccupazioni sulla domanda globale.

🇨🇳 In Cina, il più grande importatore mondiale di petrolio greggio, la ripresa post-coronavirus 2019 (Covid-19) si è rivelata molto più lenta del previsto e ci sono segnali contrastanti provenienti dall’Europa, e persino dagli Stati Uniti.

L’attuale strategia dell’OPEC+, nove dei quali, soprattutto Riad, hanno tagliato la produzione negli ultimi mesi per aumentare i prezzi, non è riuscita ad aumentare i prezzi in modo sostenibile.

Gli analisti sottolineano che ci sono potenziali differenze tra i due paesi massimi, Riad e Mosca.

🇸🇦 Recentemente”Il ministro saudita dell’Energia ha attribuito il calo dei prezzi agli speculatori“, credendo che”Non coerente con i fondamentali del mercato“, conferma Carsten Fritsch, analista di Commerzbank.

Cos’è l’OPEC+ e come influisce sui prezzi del petrolio?

Mercoledì il vice primo ministro russo Alexander Novak ha invece affermato che “Gli attuali prezzi del petrolio riflettono oggettivamente la situazione attuale“.

“Sono a un livello sufficiente, quindi il mercato è equilibrato. Ma di questi temi parleremo in dettaglio nel prossimo incontro” Ha aggiunto citando le agenzie di stampa russe.

