Una coppia pensava di aver vinto più di 200 milioni di euro alla lotteria, ma si sono rifiutati: “Mi ha spezzato il cuore”

Rachel e Liam, una giovane coppia che vive nella contea di North London, ricevono, nel febbraio 2021, un messaggio di testo da Camelot, l’estrazione dell’EuroMillions in Inghilterra, che li informa che sono i fortunati vincitori del jackpot da 182 milioni di sterline (205 milioni di euro).

La giovane coppia, che ha raccontato la vicenda a molti media britannici, non credeva ai propri occhi. Hanno un abbonamento che permette loro di giocare sistematicamente gli stessi numeri. Quindi suonavano sempre così: 6 e 12 e 22 e 29 e 33 e stelle 6 e 11.

Solo che con il loro sistema di abbonamento, Liam e Rachel devono sempre avere il saldo necessario sul conto per convalidare il biglietto. E non lo era. Sono usciti da £ 2,5 …

“Ho chiamato pensando di aver vinto 182 milioni di sterline e mi hanno detto ‘Sì, avevi i numeri corretti, ma non avevi i fondi sul tuo conto per pagare il biglietto, quindi non ci sei riuscitoRachel ha detto a The Sun. “Ero in cima al mondo quando pensavo di aver vinto, ma quando ho scoperto di non aver vinto, Liam era davvero più triste di me.”

Quest’ultimo stava già pianificando: “Stavo già immaginando la casa dei nostri sogni e la macchina dei miei sogni, e credo di essere stato un po’ trascinato a dire il vero. Mi sono rattristato quando abbiamo sentito il ragazzo al telefono dire che non abbiamo comprato il biglietto.”

Poiché il treno passa una sola volta, la coppia ha deciso di cambiare numero. “Non continueremo mai a usare quei numeri adesso, li ho già cambiati”.