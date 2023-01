Dave ha perso entrambe le gambe per salvare la vita dei suoi tre figli

Per ragioni ancora sconosciute al grande pubblico, la famiglia mentre si recava alla scuola di sci si è schiantata contro uno spazzaneve. Dave ha quindi messo il proprio corpo in opposizione per proteggere i suoi figli. Dave ha trascorso più di un’ora nel dispositivo finché i soccorritori non sono riusciti a liberarlo e portarlo in ospedale. La piccola Isla, 3 anni, è ancora con le ferite.

È stata la moglie di Dave a dare l’allarme, mentre suo marito era bloccato, ed era ben consapevole dell’incidente.

Dave ora è un amputato, sopra il ginocchio sinistro e sotto il ginocchio destro. Ha riportato anche la frattura del femore, del bacino, di alcune vertebre e di tre costole. Ha subito 10 diversi interventi chirurgici in tre settimane e non ne ha ancora fatti così tanti. In una richiesta di donazioni, la sua famiglia ha specificato che Dave conservava ancora un oscuro senso dell’umorismo.

Little Island soffre di gambe rotte e bacino, oltre ad altre lesioni. Ha dovuto sottoporsi a tre interventi chirurgici e potrebbe averne altri. Tuttavia, grazie al sacrificio del padre, la bambina dovrebbe riprendersi completamente.

Il calvario di Dave non è ancora finito. L’amputato ha ancora un momento nei corridoi dell’ospedale. I parenti della famiglia hanno lanciato il crowdfunding Per aiutare a finanziare la sponsorizzazione: $ 90.000 già raccolti. “Nonostante tutto questo, Claire e Dave stanno dimostrando un’incredibile forza e resilienza. La famiglia guarda al futuro con determinazione e positività. Siamo tutti scossi da questa notizia e vogliamo sostenerli il più possibile. Possiamo durante questi tempi difficili.”Disse un amico del mio coraggioso padre.