Una coppia combatte per tenere i cinghiali nel loro castello

I maialini sono stati trovati senza madre, cresciuti e cresciuti in tenera età da Cindy e Nicholas.

Scritto da Le Figaro

pubblicato Il 29/03/2023 alle 18:45.

L'Ufficio francese per la diversità biologica ha aperto un'indagine sulla detenzione dei cinghiali Mimi e Pumbaa a La Fertie-Saint-Aubin nella Loira.

Mimi e Pumbaa torneranno alla natura? È comunque il terrore di una coppia di La Ferté-Saint-Aubin Lurache portò questi due porcellini nel castello di Ruth, Come i rapporti quotidiani parigino .

Un’inchiesta è già stata aperta dall’Ufficio francese per la diversità biologica (OFB), perché secondo la normativa l’animale è considerato una specie pericolosa. È diverso tra Cindy e Nicolas Bracconnier. “Questi sono i miei figli, e non vedo che ci vengano portati via“Spiega la donna al nostro collega. E per una buona ragione, la coppia ha allevato maialini fin dalla tenera età.

Un nido di cinque cinghiali

Mentre uno dei suoi compagni cacciatori uccideva un cinghiale appena nato il 31 marzo 2022, Nicholas era andato a caccia del nido dei cinque cinghiali. Senza madre, la coppia ha deciso di allevarli. “Facevamo a turno ogni due ore per dar loro da mangiare il latte di capra.dice Cindy. Solo due dei cinque cinghiali sopravvivono.

La coppia ha allestito un recinto elettrificato, nutrendo i maiali con grano e verdure varie. “Abbiamo fatto di tutto per tenerli qui e non possono vivere senza di noiMaggiori dettagli Cindy a parigino. Il caso è nelle mani del procuratore di Orleans, che prenderà la sua decisione l’11 aprile.