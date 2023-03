Cocaina: maggiore consumo, meno pericoloso

Tra il 2010 e il 2022, le visite al pronto soccorso per uso di cocaina sono triplicate e i ricoveri e le richieste di cure per questo motivo sono aumentate notevolmente, secondo l’Osservatorio francese sulle droghe e le dipendenze (Osservatorio delle droghe e delle dipendenze).OFDT) che assegna un numero di Tratto a queste direzioni. Prodotto privatamente con Public Health France e il Addiction Network, fornisce un inventario delle tendenze in termini di offerta e mercato, prevalenza del consumo di cocaina e conseguenze sulla salute osservate.

La circolazione della cocaina nel mondo, in Europa e in Francia è aumentata dal 2010, rappresentando un terzo del mercato della droga in Europa, riflettendo il livello record di produzione e quantità sequestrate: la quantità di cocaina prodotta nel mondo è aumentata. È passato da 1.134 tonnellate nel 2010 a 1.982 tonnellate nel 2020. (1) In Francia, nel 2022 sono state sequestrate 27,7 tonnellate di cocaina, rispetto alle 10,8 tonnellate del 2011 (2).

Fondamentale per la circolazione della cocaina, l’Europa sta assistendo a questo boom dell’offerta e dell’accessibilità del prodotto poiché il prezzo al dettaglio diminuisce (tra 50 e 70 euro al grammo, in Francia) e aumenta la sua disponibilità. Questa crescita è in parte spiegata dalla proliferazione dei canali di approvvigionamento di cocaina, dalla diversificazione degli attori criminali e dal modus operandi del traffico e dallo sviluppo di impianti di produzione di cocaina all’interno della stessa Europa. L’accesso alla cocaina è rafforzato dalla forte presenza del traffico sui social network e dallo sviluppo delle consegne a domicilio.

Consumi elevati e utenti con profili eterogenei

Questa maggiore offerta ha portato ad un aumento del consumo di cocaina. Dopo la cannabis, la cocaina è il prodotto illecito più utilizzato e la sua diffusione ha subito un’accelerazione negli ultimi 20 anni su scala globale, raggiungendo un picco di circa 21,5 milioni di consumatori nel 2020, rispetto ai 14 milioni alla fine degli anni ’90. All’interno dell’Unione Europea (UE), la sua distribuzione è di circa 3,5 milioni di utenti nel 2020. In Francia, uno dei paesi con il più alto consumo all’interno dell’Unione Europea, OFDT stima il numero di consumatori in 600.000 utenti all’anno, rispetto ai 5 milioni per la cannabis e 400.000 per MDMA/Ecstasy nel 2017.

Dal 2014 l’esperienza con la cocaina è in calo nella popolazione generale, ma è più diffusa oltre i 25 anni. Inoltre, l’esperienza con la cocaina è sempre più rara tra i minori: se tra il 2000 e il 2014 la distribuzione del prodotto è più che triplicata tra adolescenti Per i diciassettenni (0,9% nel 2000 e 3,2% nel 2014), si è visto diminuire tra il 2014 e il 2022. Nel 2022, l’1,4% dei diciassettenni ha effettivamente consumato il prodotto, un calo della metà tra 5 anni.

Pertanto, il consumo di cocaina rimane (almeno una volta all’anno) un fenomeno che riguarda tutti gli adulti: 1,6% degli adulti nel 2017, rispetto allo 0,3% nel 2000. Questo consumo rimane quindi marginale in Francia in generale, e si concentra in alcune parti del la popolazione. popolazione. Tuttavia, il consumo di cocaina tra gli adulti si è ampliato: 20 anni fa era limitato allo spazio delle vacanze e dei gruppi sociali più ricchi e si è diffuso in altri contesti sociali. Questa pluralità di profili di utenti si riflette anche nella diversità dei modelli di consumo, sotto forma di sniffata (cocaina in polvere), fumata/annusata (cocaina primaria o crack) o iniettata.

Segnali di salute che incoraggiano la vigilanza

Mentre le percezioni sociali tendono a sottovalutare la gravità del prodotto, i segnali sanitari osservati in Francia sono simili: una triplicazione delle visite al pronto soccorso per consumo di cocaina tra il 2010 e il 2022, e un aumento dei ricoveri e delle richieste di cure per consumo di cocaina.

Secondo i dati di Public Health France, il tasso di visite al pronto soccorso per uso di cocaina è stato di 21,2 visite ogni 100.000 visite al pronto soccorso nel 2022, rispetto a 8,6 nel 2010. Viene mostrato anche questo indicatore del peggioramento delle conseguenze sulla salute associate al consumo di cocaina. Per aumento esponenziale delle richieste di trattamento della cocaina all’interno dei sistemi specializzati per le dipendenze (CSAPA): l’Office of Coordination of Physical Therapy (OFDT) elenca 5.907 richieste di trattamento nel 2020, rispetto alle 2.613 del 2010. 4.832 nel 2010.

L’assistenza sanitaria dei consumatori di cocaina rimane quindi una questione importante che richiede un cambiamento nelle pratiche professionali in termini di identificazione dell’utente. Un’altra questione riguarda la necessità di ricercare trattamenti farmacologici efficaci, in applicazione delle raccomandazioni dell’Alta Autorità per la Salute (HAS). Di fronte all’espansione del mercato della cocaina, le autorità pubbliche stanno sviluppando risposte sempre più mirate, in termini di riduzione dell’offerta (cooperazione internazionale e contrasto alla tratta), nonché di prevenzione, sostegno, riduzione del rischio, sostegno alla sanità e alla ricerca.

• Cocaina, un mercato in piena espansione. Sviluppi e tendenze in Francia, relazione, Cole. Oggetto, marzo 2023. in formato pdf sul sito OFDT.

1 – Secondo le stime dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC)

2 – A discrezione dell’Office of Drug Enforcement (OFAST)