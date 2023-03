Una cometa più luminosa delle stelle che si avvicinano alla Terra

Ma c’è un tempo prima che tu possa accorgertene. Secondo i dati di Centro Pianeta Minorela cometa, che è passata vicino alla Terra e al Sole per l’ultima volta circa 30.000 anni fa, sarà visibile ad occhio nudo il 13 ottobre 2024. Abbastanza tempo per gli astrofili per organizzarsi e trovare il posto migliore per osservare Esso.

Luminoso come Venere?

Secondo gli astronomi, la cometa dovrebbe avere una luminosità di magnitudine compresa tra -0,7 e -5 (minore è la magnitudine, più luminosa), il che significa che sarà 100 volte più luminosa di L’ultima cometa verde ZTF (+4.6) e luminoso come Venere nel nostro cielo. Queste sono tutte previsioni, poiché molti parametri possono cambiare prima che appaiano.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) dovrà sopravvivere ad altre stelle evitando le collisioni ma soprattutto sopravvivendo al sole. Il momento decisivo sarà il perielio (il punto della sua orbita più vicino al sole), intorno al 24 settembre 2024. Gli scienziati sono fiduciosi perché la cometa è molto grande e passerà a circa 36 milioni di chilometri dal sole, secondo i calcoli.

Il periodo migliore per osservarlo sarà dal 12 al 20 ottobre 2024 nell’emisfero settentrionale, secondo le stime. Rivista Universo. È possibile ottenere l’ubicazione provvisoria di C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) sul sito web theskylive.com. Tuttavia, la stella non dovrebbe essere una minaccia planetaria. Gli astronomi stimano che passerà entro 0,5 unità astronomiche dalla Terra, o circa 44 milioni di km.