Salute: circa una consulenza da cinquanta euro?

Molti medici richiedono il doppio del prezzo della loro consultazione. In sciopero giovedì e venerdì, alcuni brandiscono minacce di movimento illimitato se non vengono ascoltati.

Migliaia di medici liberali hanno chiuso le loro cliniche giovedì 1lui è e venerdì 2 dicembre per richiedere aumenti tariffari. Con una consulenza di 25 euro, il MMG riceve solo 9 euro dopo aver pagato tasse e tasse. Pertanto la loro richiesta principale è quella di esigere il doppio del prezzo della consultazione. Se l’importo arriva a 50 euro, il medico riceverà 18 euro. Un guadagno che permetterebbe loro di lavorare in condizioni migliori.

Guadagna serenità

“Cosa vinceremo sicuramente. Serenità e qualità nel servire il paziente. Non vinceremo di più, l’obiettivo non è vincere di più. Vogliamo fare medicina vera. Siamo tra i paesi europei con i salari più bassi. La media è 45 euro. È un aggiornamento “, ha affermato il dottor Daniel Chemeca. necessario se vogliamo salvare il sistema sanitario in questo paese”.

Per i medici del settore 1 e del settore 2, Sicurezza sociale Al paziente viene rimborsato il 70% del costo della consulenza, indipendentemente dal prezzo fissato dal medico. In altre parole, sulla base di una consulenza di 25 euro, il Sicurezza sociale Paga 17,50 euro. Su una consultazione di 50 euro, la previdenza sociale paga 35 euro.

Sciopero a tempo indeterminato per Natale?

“È un po’ caro. Potremmo aumentarlo al 50%, ma non al 100%”, ha detto un parigino, in un’intervista a CNEWS. Se però non verranno ascoltati, i medici non escludono uno sciopero a tempo indeterminato dal 26 dicembre, il giorno dopo Natale.

Presidente assicurazione sanitariaThomas Phantom intende “suggerire miglioramenti” nel corso dei negoziati, e vuole anche “soddisfare le aspettative della popolazione” per quanto riguarda l’accesso alle cure. Raddoppiare la consulenza a 50 euro, però, costerebbe all’Inps 7 miliardi di euro, mentre con i vari pacchetti pagati ai praticanti già percepiscono in media 35 euro ad atto.

“La porta è tutt’altro che chiusa”, ha risposto il ministro della Salute, François Browne, sottolineando che “non c’è nulla di proibito” sulle tariffe, “una volta che ci sono obblighi” opposti a “che ogni nostro concittadino può avere un medico, soprattutto i più vulnerabili” e che per la “continuità assistenziale” serale e nei fine settimana.