Marcia della salute al Benfica

Il Lisbona ha avuto un breve successo con il Club Brugge nel ritorno degli ottavi di finale (5-1).

par

Luigi Moretto

pubblicato Il 03/07/2023 alle 22:51 aggiornare Il 03/07/2023 alle 23:27

Questo contenuto non è accessibile. Gonzalo Ramos, servitore del Benfica Pedro Suore/Reuters

Il Benfica ha confermato che potrebbe essere più che sorprendente. Dopo aver vinto 2-0 all’andata, la squadra di Lisbona ha battuto facilmente in casa il Club Brugge, 5-1. Dall’inizio del match, con un controllo netto ma soprattutto con un primo gol annullato per fuorigioco dal secondo minuto di gioco, le sorti del match sembravano scritte.

Così surclassato, il Lisbona deve ancora aspettare fino al 38′ per aprire le marcature con un contropiede che si conclude con un doppio touchdown seguito da un piede esterno di Rafa Silva. Il Benfica continua a spingere ea decollare grazie alla doppietta dell’ottimo Goncalo Ramos. Prima con una brillante sequenza di eliminazione di tre giocatori in dribbling prima di terminare con un cross fortunato per il 2-0. Poi approfitta di un bel cross di Grimaldo sulla sinistra, si fa calciare da Simon Mignolet e mette a segno una doppietta (57′).

Questo contenuto non è accessibile.

Un trionfo di stile

Joao Mario ha fatto la storia unendosi a Eusébio e diventando il secondo giocatore del Benfica a segnare in cinque partite consecutive di Champions League. Al termine di questo incontro, è stato David Neres a segnare il quinto gol portoghese su servizio del giovane Joao Neves (18 anni e solo 29 minuti giocati da professionista). Anche se il punteggio è sceso su un bel tiro di Meijer (87esimo), è stata una serata perfetta per il Benfica.

Oltre al risultato del river, il modo per ricordare questa vittoria è soprattutto. Tatticamente ma soprattutto tecnicamente, sembravano molto avanti rispetto al Bruges e potevano credere in una buona corsa sulla scena europea. La partita di questa sera conferma che il primo posto nel girone, davanti a Paris Saint-Germain e Juventus, non è stato un errore. Non vediamo l’ora di vederli nei quarti di finale (11-12 aprile e ritorno 18-19 aprile).