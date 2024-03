“Una catastrofe che poteva essere evitata”: Netanyahu è ritenuto responsabile della tragedia avvenuta prima del 7 ottobre

“Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha una responsabilità personale”. In questo “disastro [qui] “Si poteva evitare.”Una commissione d'inchiesta ha concluso in un rapporto pubblicato mercoledì. Signor Netanyahu “Sapeva o avrebbe dovuto sapere quella posizione” Diamo il benvenuto a questo pellegrinaggio annuale in occasione della festa ebraica di Lag Baomer “Mal manutenzione da anni” Può essere rappresentato “Pericolo per molti partecipanti”aggiunge il documento.

Massacro durante la distribuzione degli aiuti: “Tutto ciò indica la volontà di sterminare parte della popolazione palestinese a Gaza”.

L'Ufficio di Controllo dello Stato, responsabile della supervisione del funzionamento delle istituzioni pubbliche, ha emesso avvisi riguardanti la preparazione del sito nel 2008 e nel 2011. Tornerà nel dicembre 2022. Si era rifiutato di consentire la formazione di una commissione d'inchiesta dopo la tragedia, a differenza del suo successore Naftali Bennett.

In un messaggio pubblicato sul social network X (ex Twitter), il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha stimato che Benjamin Netanyahu avrebbe dovuto dimettersi il giorno dopo la tragedia. “Se Netanyahu rimane primo ministro, la prossima catastrofe sarà solo questione di tempo”, ha scritto Lapid.