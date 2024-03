“Un cliente mi chiede di ucciderti ma non lo farò se mi paghi tanti soldi”: attenzione alla truffa dell'assassino!

Sapevamo già della sextortion, che è un'altra parola per ricattare utilizzando immagini sessuali. Gli hacker dicono ai destinatari che hanno immagini compromettenti. Il truffatore minaccia poi di distribuirlo se la vittima non gli paga i soldi. Trucco puro!

Oltre 4.600 segnalazioni di truffe sessuali in una settimana

Questa volta è ancora più spazzatura. Eccola… la truffa del sicario. È un nuovo tipo di messaggio che viene pubblicato.

Ecco, in sostanza, cosa dice la mail che ha ricevuto il cittadino, ed è una mail a cui abbiamo potuto fare riferimento. “Ciao, chiamami KILL-VIC-32.“

Il truffatore afferma di eseguire tutti i tipi di compiti impossibili legati all’eliminazione fisica di tutte le persone fastidiose”.A condizione che i miei servizi siano richiesti“.

Quindi, getta un'ampia rete in modo che tutti si sentano coinvolti. L'e-mail descrive in dettaglio le motivazioni generali degli agenti “killer”. “Spesso il rifiuto della contraddizione, dell'ipocrisia, della meschinità, il rifiuto di accettare la contraddizione, per ragioni politiche, economiche, sociali ed emotive o più specificatamente di amore o competizione sul posto di lavoro.“

“Questa settimana, un agente con le sue iniziali mi ha contattato fornendomi tutti i tuoi dati e mi ha affidato la missione segreta di eliminarti dandoti un potente veleno.”

Comunque, torniamo all'oggetto dell'e-mail: “Questa settimana un agente mi ha chiamato con la sigla HL-FR fornendomi tutti i tuoi recapiti e affidandomi la missione segreta di eliminarti fisicamente somministrandoti un potente veleno. L'insidiosità di provocare la tossina botulinica o di spruzzare azoto sul viso. Per far rabbrividire ancora di più, veste i panni di un esperto in materia ricordandoci dell'esistenza dell'azoto “Un elemento chimico con numero atomico 7, simbolo N. Pratico rapidamente, doloroso per la vita.“

“L'uomo afferma di esserne in possesso.”Tutte le informazioni necessarie su di te, i tuoi itinerari di viaggio, i tempi di viaggio, i luoghi di intrattenimento, i siti e i luoghi visitati di frequente, ecc. Tutto quello che devo fare ora è agire.“

Phishing via e-mail: ecco le truffe più comuni e quelle in aumento

“Hai 48 ore per darmi la tua decisione.”

Allora l’imbroglione interpreta il ruolo del buon principe: “Ma mentre ti cercavo, mi sono accorto che sei una brava persona, senza storia, senza problemi, e che sei accusato di falsità. In breve, ora gli propongo di farmi la proposta di restare inattivo e di annullare questo progetto di assassinio a condizione che riceva una somma elevata o dovuta. Altrimenti porterò a termine la mia missione senza fallo. Se desideri collaborare, ti fornirò tutte le informazioni sul cliente e le prove effettive e il motivo dietro cui questa persona è arrabbiata con te.” Molto piacevole !

Si riferisce poi al fatto di aver contattato la sua vittima tramite una casella di posta elettronica hackerata: “Non preoccuparti di cercarmi. Per favore rispondi alla mia email qui sotto se desideri collaborare, hai 48 ore per darmi la tua decisione. Arrivederci ! KILL-VIC-32.“

Ricevi questo tipo di email? Potrebbero essere già state emanate numerose relazioni, in particolare al riguardo Safeonweb.be et al signal-arnaque.com. Contrassegna l'e-mail come spam o posta indesiderata. Blocca mittente. Non cedere alle richieste di denaro. Non rispondere alle e-mail. Elimina l'e-mail.

