Andare in vacanza last minute: è davvero una buona idea?

Le vacanze estive sono già iniziate, ma forse non hai ancora prenotato il tuo alloggio. Alcuni clienti preferiscono quello che viene chiamato last minute. Ciò riduce l’offerta ma a volte è possibile trovare buoni affari e offerte. È ancora così all’estero ma anche in Belgio?

Un’improvvisa voglia di evasione, di sole e di relax. Spesso, per sfuggire a settimane di maltempo, una rete di agenzie di viaggio in Belgio registra un aumento delle prenotazioni last minute, in crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Ma l’ultimo minuto permette di fare buoni affari? Per verificarlo, vai in agenzia di viaggi. “Qui ad esempio si parte da 700 euro a persona in camera doppia per una settimana e si parte la settimana successiva.“, dice Maxime Helin, agente di viaggio.







Viaggio a metà prezzo in Costa Blanca, Spagna. "Dipende dalla destinazione, dipende dal periodo"L'agente spiega."Ma qui il prezzo è ancora giusto per metà luglio." Sono possibili grandi sconti Questa offerta last minute non è l'unica. Con soggiorni a -35, -50%. "Potrebbero esserci stati dei prelievi in ​​hotel"dice Maxime Helin."Forse il proprietario dell'hotel vuole vendere le sue ultime stanze."

Anche gli aerei, che stiamo cercando di riempire. Ma attenzione, ci spiegano gli operatori del settore: a volte trovare allettanti offerte last minute è più complicato che in passato. “Dovresti avere un po’ di fortuna e avere un buon agente di viaggio che cercherà buone offerte per te“L’agente sorride. READ Attivista belga spiata













Con il trainer è anche possibile ottenere sconti. E in Belgio? Ma bisogna necessariamente viaggiare all'estero per trovare buoni affari? Dei 3.000 alloggi turistici in Vallonia, alcuni offrono tariffe last minute. Ne troviamo molti su questa piattaforma di prenotazione. "Un buon consiglio è quello di contattare la struttura che avete trovato e che vi interessa, per sapere in che misura c'è la possibilità di ottenere uno sconto e la colazione gratuita.", spiega Olivier Daloz, direttore di VisitWallonia.È ancora possibile farlo. Alcuni diranno sì, altri diranno no." Ma prima di negoziare, bisogna comunque trovare un alloggio disponibile, poiché questo è uno svantaggio dell'ultimo minuto, una scelta più limitata.

