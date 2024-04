Una base militare è stata sottoposta a una “esplosione” e lui è rimasto ucciso e ferito

Fuori dalla base militare di Kalsu nel Governatorato di Babil (Iraq), 20 aprile 2024. Alaa Al-Marjani/Reuters

Nessun drone o aereo da caccia è stato registrato in volo al momento dell'attacco“Esplosione” La notte che ha scosso una base militare nell'Iraq centrale comprende forze dell'esercito ed ex forze paramilitari filo-iraniane delle Unità di mobilitazione popolare, integrate nelle forze regolari, ha riferito sabato 20 aprile un'unità mediatica affiliata alle forze di sicurezza irachene. Dichiarazione, citata da “Comunicazione dal comando della difesa aerea.” E ispezione dei radar. Questo è sorprendente “Esplosione” Secondo la stessa fonte, ha provocato un morto e otto feriti tra le forze di stanza nella base di Kalsu.

“Gli Stati Uniti non hanno effettuato attacchi aerei in Iraq oggi.”Da parte sua, ha risposto il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (CENTCOM). SU, poco dopo questo annuncio. Lo ha confermato l'esercito israeliano rispondendo ad una domanda dell'Agence France-Presse “Non commentare le informazioni che appaiono nei media stranieri.”

Da parte loro, le Forze di Mobilitazione Popolare lo hanno confermato in un comunicato stampa “ferito” E il “Perdite materiali.” Hanno segnalato a “Esplosione” Dopo aver toccato il quartier generale della base e accertato che A “Investigazioni preliminari” Sono state aperte le indagini e sul posto sono stati inviati gli investigatori.

Il contesto regionale esplosivo

Questo incidente avviene in un contesto regionale esplosivo, alimentato dalla guerra a Gaza, che contrappone Israele al movimento islamico palestinese Hamas, sostenuto da alleati regionali o internazionali.

Gli attacchi, attribuiti a Israele, hanno preso di mira un'area situata vicino a una base militare nella regione di Isfahan venerdì scorso in Iran. Il 13 aprile, Teheran ha effettuato un attacco senza precedenti che ha combinato droni e missili contro Israele, in quella che è stata presentata come una risposta alla distruzione del consolato iraniano a Damasco, che ha causato la morte di sette dei suoi soldati, tra cui due alti ufficiali. , 1Lui è Aprile.

Le Unità di Mobilitazione Popolare costituiscono parte integrante dell'apparato ufficiale di sicurezza iracheno, che è soggetto all'autorità del Primo Ministro. Ma questa istituzione riunisce diverse fazioni armate filo-iraniane, alcune delle quali hanno anche compiuto attacchi in Iraq e Siria contro i soldati americani schierati nella coalizione internazionale anti-jihadista.

