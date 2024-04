Home Voto negli Stati Uniti per aiutare l'Ucraina, che aumenta i suoi attacchi

Ti sei perso gli ultimi eventi legati alla guerra in Ucraina? 20 minuti Fa l'inventario per te ogni sera alle 19:30. Tra dichiarazioni forti, progressi sul fronte e risultati delle battaglie, ecco i momenti salienti della giornata.

La realtà di oggi

Il futuro dell'Ucraina potrebbe essere deciso sabato sera. Negli Stati Uniti è in corso una grande votazione al Congresso americano, che dovrà decidere se concedere o meno gli aiuti per 61 miliardi di dollari (57 miliardi di euro) attesi da diversi mesi da Kiev. “Ci stiamo avvicinando a un importante accordo con gli Stati Uniti”, ha annunciato sabato il presidente Zelenskyj ai giornalisti. Secondo lui, l’Ucraina “non può più aspettare” di fronte alle pressioni russe. Sono necessari almeno sette sistemi antiaerei Patriot aggiuntivi.

L’Ucraina si trova ad affrontare una carenza di munizioni e non è in grado di proteggere tutte le sue città e le sue infrastrutture energetiche, che l’esercito russo prende regolarmente di mira da diverse settimane.

Il numero di oggi

Settembre. Questo è il numero di missili che la Russia ha lanciato nella notte tra venerdì e sabato contro l'Ucraina. Le difese aeree hanno abbattuto due aerei, secondo l'aeronautica ucraina.

La dichiarazione di oggi

« “Chiediamo alle organizzazioni internazionali e alle associazioni per i diritti umani di condannare immediatamente e fermamente questa nuova brutale uccisione di un giornalista russo”. »

Questa dichiarazione arriva dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova dopo che un giornalista russo è stato ucciso durante un attacco da parte di un drone ucraino nella regione di Zaporizhzhya, nel sud-est dell'Ucraina. Il quotidiano Izvestia, dove lavorava, ha detto che l'attacco è avvenuto venerdì mentre il giornalista Semyon Ermin e la sua troupe tornavano dalla preparazione di un reportage nel villaggio di Pryutny, situato in prima linea.

“La troupe delle riprese del film Semin Eremine è stata attaccata contemporaneamente da diversi droni nemici. Il primo attacco ha mancato il bersaglio, ma il secondo ha colpito il giornalista, che è morto per le ferite”. Secondo il Comitato per la Protezione dei giornalisti di New York almeno 15 giornalisti sono stati uccisi mentre seguivano il conflitto in Ucraina.

La tendenza di oggi

Da diverse settimane, l’Ucraina ha intensificato i suoi attacchi contro la Russia, prendendo di mira soprattutto le infrastrutture petrolifere e del gas. Una fonte della difesa ucraina ha detto all’AFP che più recentemente, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati lanciati droni in otto regioni russe, colpendo un deposito di carburante e tre sottostazioni elettriche.

“Almeno tre sottostazioni elettriche e un deposito di carburante sono stati colpiti e hanno preso fuoco. L'obiettivo era l'infrastruttura energetica che alimenta il complesso militare-industriale russo”, ha detto la fonte, secondo Kiev , ma ha indicato di aver intercettato 50 droni ucraini durante la notte, ad alcune centinaia di chilometri dal confine ucraino e persino vicino a Mosca.