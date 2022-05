Un vigile del fuoco aggredito violentemente mentre interveniva ad appiccare un incendio durante le manifestazioni di Parigi (video).

La donna è stata arrestata e il vigile del fuoco è rimasto illeso, ha detto il ministro dell’Interno Gerald Darmanin durante una conferenza stampa in prima serata.

Secondo le immagini televisive, ampiamente diffuse sui social media, il vigile del fuoco stava tenendo il suo tubo dell’acqua in direzione dell’incendio, in via Alexandre Duma, quando un manifestante è venuto a raggiungerlo per impedirgli di spegnere l’incendio prima di colpirlo due volte . La sua mano è sull’elmo.

“Basta così! Vergogna per la brutalità, questa nuova incomprensibile aggressione contro i vigili del fuoco di Parigi nell’esercizio delle loro funzioni, per proteggere le persone e le proprietà della città e il regolare svolgimento della manifestazione”, hanno twittato i vigili del fuoco – Vigili del fuoco di Parigi

“Il capo della polizia condanna fermamente l’oltraggioso attacco a PompiersParis della prefpolizia intervenuta in un incendio all’angolo tra rue Alexandre Dumas e rue Voltaire”, una reazione da parte sua alla prefettura di polizia.

“Uno dei nostri colleghi militari di PompiersParis è stato appena colpito da un manifestante, che ha impedito all’unità di soccorso partecipante di spegnere l’incendio per proteggere residenti e proprietà. Che sia monitorato e punito”, ha chiesto il presidente della Federazione nazionale dei vigili del fuoco a Francia, Gregory Alliance.

La manifestazione di Parigi del 1° maggio durante la sessione è stata segnata da scontri tra teppisti e polizia, l’arredo urbano è stato danneggiato, i bidoni della spazzatura sono stati bruciati e decine di striscioni per banche, agenzie immobiliari e compagnie assicurative sono stati saccheggiati.