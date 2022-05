RTL Today – “Big Index Demonstration”: circa 2.500 manifestanti hanno manifestato in Lussemburgo

Una “grande manifestazione sindacale” si è svolta domenica mattina nella città di Lussemburgo. OGBL ha scelto la festa del lavoro per protestare contro la “manipolazione dell’indice”.

L’OGBL È tornato in carica domenica. dopo Rifiuto di firmare l’accordo tripartito Alla fine di marzo Criticare le misure adottate dal governoScatena il sindacato Un appello a manifestare domenica 1 maggio.

Il “Grandi presenze per l’indice“ partito da Stazione di Lussemburgo verso le 10:00 assembramento Abbazia di Neumünster Al grond in tarda mattinata.

Il capo dell’OGBL ha tenuto il suo tradizionale discorso per la festa del lavoro al Grund. Un discorso pronunciato da circa 2.500 manifestanti, secondo la polizia.

“Stiamo inviando un segnale forte al governo e ai datori di lavoro“Ha annunciato il ritorno di Noura tra una folla armata di fischietti. Ha confermato che OGBL è l’unico sindacato”.Per difendere gli interessi di tutti i lavoratori e pensionati“.

Il capo è tornato a casa dicendo che la sua gilda non aveva intenzione di farlo.lasciala andare“.”Mostreremo loro che OGBL non è isolato. Perché siamo unionisti. Perché è nostro dovere dire no alla decostruzione sociale». esploso.

Lo ricordiamo OGBL si è ufficialmente opposto a ciò che descrive come “Manipolazione dell’indiceDopo aver annunciato il rinvio della rata prevista per il mese di agosto.

Come pubblicato dalla gilda Elenco delle richieste sindacali Durante la trilogia, riferendosi a chi è rimasto soddisfatto e a chi no.