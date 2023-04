Un trompe-l’oeil del calcio italiano, con tre squadre ai quarti di finale

Con Inter, Milan e Napoli ai quarti di finale di Champions League, l’Italia ha tre rappresentative in questa fase per la prima volta dal 2006.

L’arredamento è luminoso e il cast è di classe. In un teatro di Reggio Emilia, i campioni del mondo Fabio Cannavaro e Luca Toni, insieme all’ex allenatore Fabio Capello, hanno posato scherzosamente per uno spot promozionale. Chirurgia, denominata “Il calcio è tornato” (“Il calcio è tornato”), c’è qualcosa per intrattenerli. Evidenzia una brillante primavera per il calcio italiano, con sei rappresentative ancora impegnate in Coppa dei Campioni: Inter (martedì 11 aprile affronterà il Benfica), Milan e Napoli in Champions League, Roma e Juventus in Europa League e Fiorentina in Conferenza di Europa League.

Tre club di Serie A nei quarti di C1, non dalla stagione 2005-06 (Juventus, Inter, Milan). Con tutti e tre i formati bilanciati nella stessa parte di classifica (incluso Milan-Napoli nei quarti di finale), ci sarà almeno una squadra transalpina in semifinale – la prima volta dal 2017-18. Vedremo in questo una semplice combinazione di circostanze oi frutti di una miracolosa rinascita collettiva?

A prima vista, il bilancio è molto bello e ricorda uno dei suoi tempi d’oro CalcioNegli anni ’90 e 2000. “Il calcio italiano sta tornando alla ribalta ed è incoraggiante per tutti!”Il 21 marzo la gioia di Urbano Cairo, presidente del Torino Giornale sportivo. A un esame più attento, il calibro degli avversari che gli italiani hanno affrontato negli ottavi sfida la portata della prestazione.

Un pareggio regolare negli ottavi di finale

Il Napoli, leader intoccabile della Serie A, ha spazzato via l’Eintracht Francoforte (2-0, 3-0) che è molto onesto in questa fase. Il Milan ha fornito un servizio minimo contro il Tottenham (1-0, 0-0), allora allenato da Antonio Conte con una storia europea variegata. Per quanto riguarda l’Inter, ha tirato una correzione contro un Porto generalmente innocuo (1-0, 0-0) ed è stata salvata dalla sua somma nel match di ritorno. Il tasso di successo sarebbe stato lo stesso se ci fosse stata meno parità con i sistemi italiani?

Questo è dubbio in quanto hanno subito sacrifici contro squadre con una migliore reputazione nei polli. I nerazzurri non hanno fatto (0-2, 0-2) contro il Bayern così come i rossoneri contro il Chelsea (0-3, 0-2). Peggio ancora, la Juventus ha perso contro Paris (due volte 1-2) e Benfica (3-4, 1-2) ed è stata eliminata dalla porta di servizio al primo turno.

In effetti, questi risultati disastrosi della caduta diminuiscono in qualche modo l’apparenza di buona salute. Soprattutto nel panorama nazionale, con Milan e Inter in difficoltà, nessuna delle due riuscirebbe a tenere il ritmo frenetico in caso di vittoria contro il Napoli. “Il calcio italiano è a un livello basso, i bravi giocatori di Premier League sono visti come fenomeni”Così ha esordito l’allenatore del Torino Ivan Juric lo scorso settembre.

Nel frattempo, l’esame si trascina

Sulla stessa linea, l’allenatore del Marsiglia Igor Tudor, in particolare scavalcato dall’Hellas Verona, recentemente messo a confronto Squadra (Articolo riservato agli abbonati)Classifica generale di Serie A e Ligue 1: “Tre o quattro squadre […] Rispetto ai loro equivalenti francesi, gli italiani hanno probabilmente più qualità. Ma forte qui dal sesto all’ultimo.

Durante l’ultimo incontro della Squadra Azzurra, il ct Roberto Mancini non ci è andato in quattro modi. “Non parlerò della rinascita del calcio italiano”chiese amaramente, prima di crescere: “Nelle tre squadre ci sono solo 7 o 8 titolari italiani”.

Questa momentanea ripresa non deve mascherare la profonda crisi del calcio transsalpino, che ha perso il Mondiale per la seconda volta consecutiva. Mentre Inter, Milan e Napoli sono portati da giocatori stranieri, Mancini è conosciuto come Simone Bafundi. Bambino Ha avuto solo cinquanta minuti in Serie A con l’Udinese. È appena nato durante l’ultima campagna di successo del club italiano in Champions League nel 2006.