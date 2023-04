Le lezioni di italiano stanno per ricominciare

Martedì 4 ottobre, a Saint-François d’Assise en Albret a Nérac, l’insegnante di italiano Fabrizio Crivelli riaprirà la stagione 2022-2023 delle lezioni di italiano a Nérac. Dal 2009, il duo Nerak-Mesola ha intrapreso questa deliziosa avventura culturale e armoniosa.

Il corso ha potuto lavorare con Fabrizio, alternando diverse decine di proverbi “amatori” dei Bell Pies del Centro Samasuvil (ora sala della Casa Parrocchiale), beneficiando di diversi livelli di apprendimento. L’intervallo “sanitario” ha interrotto gli incontri di martedì, anche se l’attività è stata mantenuta via Internet, ma i sostenitori di “Italophony” non hanno perso coraggio e lealtà, e già nel 2022 lo slancio ha ripreso il sopravvento sulla paura. “Ripiegarsi sul divano”: due gruppi (avanzato-discorso e sviluppo linguistico) seguono la didattica e la ricostruiscono all’inizio dell’anno scolastico.

È previsto un livello introduttivo in italiano, ma dipende dall’iscrizione di nuovi principianti. Potete contattare Fabrizio Crivelli allo 05.62.28.84. o via e-mail a: crivelli.fabrizio@orange.fr. Sarà in grado di rispondere alle tue domande e fornirti tutte le informazioni necessarie.