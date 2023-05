Un terremoto su Marte porta informazioni importanti sulla crosta marziana

Tristan Bergen 27/05/2023 11:00 5 minuti

La geologia e la struttura di Marte sono ancora relativamente sconosciute, ma sono state fatte nuove importanti scoperte grazie a un singolo evento sismico avvenuto nel maggio 2022.

L’ultimo anno, Il terremoto più potente mai visto sul Pianeta Rosso È stato catturato dal sismometro della missione Insight. se è lui Taglia 4.6 sulla scala Richter fino ad oggi Il più grande terremoto mai misurato su questo pianeta o su altri pianeti del sistema solare, questo sisma ha permesso agli scienziati di ottenere informazioni a volte inedite sulla struttura interna e la geologia di Marte.

Un terremoto porta nuove informazioni sulla struttura di Marte

Questo potente terremoto (per il pianeta Marte) si è verificato il 22 maggio 2022, e quindi può essere captato dalle sonde della missione Insight, che ha completato le sue analisi del pianeta rosso lo scorso dicembre dopo un percorso di 5 anni. Oltre alle grandi dimensioni, Le onde di questo terremoto coprirono anche l’intero suolo marziano e fecero il giro del pianeta circa 3 volte prima di dissiparsi.

Ciò ha permesso di ottenerlo Dati sismici completi per l’intero pianeta Marte, cosa che prima non era possibile. In effetti, lo studio geologico del nostro vicino è stato effettuato fino al terremoto dalle tracce di meteoriti che sono state presentate Dati sismici accurati ma regionali Pertanto, non ha permesso di visualizzare completamente il pianeta rosso.

Misurando la velocità delle onde del terremoto del 22 maggio 2022 che si propagano attraverso il pianeta a diverse frequenze, gli scienziati sono stati in grado di ottenere Una visione globale del pianeta e una panoramica della sua struttura interna. E così i geologi sono stati in grado di stimarlo Lo spessore medio della crosta marziana va dai 42 ai 56 chilometri. In confronto, lo spessore della crosta terrestre è nella media da 21 a 27 km lo spessore della crosta lunare da 34 a 43 km.

Questo terremoto è stato anche in grado di rilevarlo L’emisfero settentrionale di Marte ha una crosta più sottile dell’emisfero meridionale. Fino ad oggi, gli scienziati credevano che la differenza nella topografia tra il nord e il sud del pianeta (Marte diviso) è stato spiegato da una differenza nella composizione delle rocce degli emisferi, ma questo terremoto e i dati risultanti hanno rivelato che non era così, La crosta di Marte è semplicemente più spessa nell’emisfero meridionale di Marte.

Questa scoperta è molto interessante e pone fine a un dibattito scientifico di lunga data sull’origine e la struttura della crosta marziana.

Oltre a queste differenze nello spessore della crosta marziana tra i due emisferi, Forti contrasti Può anche essere determinato in base alla regione del pianeta. Pertanto, gli scienziati sono stati in grado di determinare che la crosta del Pianeta Rosso era proprio questo A soli 10 chilometri nel bacino di influenza yazidi Ma questo è spessore Ha raggiunto i 90 km nella provincia di Tharsis (vicino al Monte Olimpo, il vulcano più alto del sistema solare).

Il Monte Olimpo, il più grande vulcano del sistema solare, si trova in un’area in cui la crosta marziana è particolarmente densa.

Infine, lo spessore della crosta marziana la dice lunga su come il pianeta genera calore oltre al proprio calore Storia termica. Marte ce l’ha già Non c’è attività tettonicaSi presume che sia un pianeta a placca singola. La principale fonte di calore prodotta dal pianeta rosso è La dissoluzione degli elementi radioattivi che compongono le sue rocce Come torio, uranio e potassio.

I dati lo hanno rivelato Dal 50 al 70% di queste fonti di calore sono sepolte nella crosta marzianail che spiega perché ci sono aree sotto la superficie in cui lo scioglimento delle rocce (e quindi l’attività vulcanica) è ancora attivo oggi.