Per vivere una vita migliore e sana.. Oscilla le braccia

Secondo uno studio recente, questa serie di esercizi ha migliorato la velocità di camminata, la postura e la flessibilità.

E se muovere le braccia potesse aiutarti a rimanere in salute? In ogni caso, questa è la raccomandazione di un recente studio. In effetti, la tecnica della posizione cinese può essere altrettanto efficace di una routine di esercizi per mantenersi in forma.

Come lo faccio ? Niente di più semplice perché tutto ciò che devi fare è… muovere le braccia. Come mostrato Il Daily Mailsi tratterà di eseguire una serie di cinque lanci: “Durante il quinto swing, pieghi le ginocchia due volte: una volta fai oscillare le braccia indietro e una volta le porti in avanti. Quindi la sequenza viene ripetuta più volte“.

Postura e velocità di camminata

Gli scienziati affermano che questa serie di esercizi ha migliorato la velocità di camminata, la postura e la flessibilità nelle donne che hanno eseguito questo esercizio tradizionale cinese tre volte alla settimana per due mesi. “Questi risultati dimostrano che la sequenza corporea fluida e ritmica dei movimenti di Shuai Shou Gong può essere facilmente appresa e apprezzata dagli anziani e migliora la salute e il benessere generale.incoraggia il professor Neil Roberts dell’Università di Edimburgo.

Questo studio è stato condotto su 56 donne di età compresa tra i 60 e gli 80 anni divise in due gruppi. I partecipanti a questo studio hanno anche notato miglioramenti nell’esecuzione delle attività quotidiane e si sono sentiti più sicuri. Il professor James Goodwin, dell’Università di Exeter, ha confermato i benefici confermati da “Molti vantaggi per la popolazione generaleE aggiungi:Manterrebbe la qualità della vita, contribuirebbe a una buona salute mentale e potrebbe rallentare l’invecchiamento generale“.

