Un ritorno strepitoso nel campionato tedesco!

Dopo aver battuto il Bochum per 0-3 all’andata, il Fortuna Düsseldorf ha dovuto fornire le basi nella gara di ritorno, lunedì sera nell’imponente stadio di casa Merkur Spiel Arena.

Ma sono stati i giocatori di Heiko Butscher a portare a termine con successo l’impossibile manutenzione

Düsseldorf, crocifisso da una doppietta del grande attaccante Philipp Hofmann (ex Schalke), 1:95, autore di due colpi di testa vittoriosi (18esimo, 66esimo) dopo cross perfetti del centrocampista austriaco Kevin Stöger (70esimo), ex giocatore dello Stoccarda e. .. Fortuna, che ha trasformato un calcio di rigore per lo 0-3 al 70′, è stata vittima di una diabolica rimonta del club VFL.

E alla fine tutto si è ridotto ai calci di rigore dopo i tempi supplementari infruttuosi.

Emozione vera da cui il Bochum esce 5-6, quando Takashi Oshimo, l’ultimo dei tiratori locali, manda la palla tra le nuvole.

Vedi il riepilogo su Youtube: https://tinyurl.com/ywtm9rxz

Fortuna Dusdorf – 1. FC Köln giocherà in D2 la prossima stagione

Pertanto, il Fortuna Düsseldorf, residente in seconda divisione, rimarrà lì almeno per un’altra stagione.

Il Bochum, che ha infranto il sogno di promozione del suo rivale, giocherà per la quarta stagione consecutiva nella Elite League tedesca.

Derby della Renania Fortuna Dusdorf – 1. FC Colonia apparirà finalmente nella seconda divisione tedesca.

Infatti, Colonia e Darmstadt furono retrocesse in seconda divisione, mentre St. Pauli e Holstein Kiel furono promosse in Bundesliga.

