William Balikwesha non sarà presto un giradischi. Dopo aver minacciato di rescindere il contratto (minaccia che alla fine non ha messo in atto), il giocatore aveva trovato una soluzione.

Se la norma non ha ancora annunciato ufficialmente il “problema” William BalikweshaNon è più un segreto: il nazionale congolese ha pensato di rescindere il contratto applicando la legge 78, e ora cerca una nuova regola. Una manovra del genere non era così semplice, poiché prevedeva anche meccanismi di solidarietà tra i club, il che significava che un potenziale nuovo club, il Ballyquisha, avrebbe dovuto pagare comunque lo Standard. Ma William Balikwesha avrebbe comunque trovato una soluzione, e non sarebbe stato lo Schalke, come pensavamo, ma nella Jupiler Professional League. Secondo le informazioni di Sascha Tavoleri, giornalista freelance, il prodotto dell’accademia di Liegi dovrebbe firmare con l’OHL. Potrebbe essere raggiunto un accordo del valore di circa 1 milione di euro da versare allo Standard da parte del FC Leuven. Recentemente, Ivan Leko ha dichiarato che era chiaro fin dall’inizio dell’estate che William Palicuesha “non voleva far parte del progetto di Liegi”. La scorsa stagione, l’ex nazionale Under 21 del Belgio è stato uno dei pochi giocatori a raggiungere grandi successi con 29 presenze, 3 gol e 2 assist.

“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.”