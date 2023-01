Sei uno del 10% della popolazione che può risolvere questo puzzle?

Sul web, molti utenti si stanno rompendo i denti con questo account di livello CM2/6e.

I termini intelligenza generale, capacità mentale generale, intelligenza o semplicemente intelligenza sono spesso usati in modo intercambiabile per riferirsi alla verifica delle capacità cognitive.

Sono comunemente dati durante il reclutamento e sono simili ai test di ragionamento. La logica è in realtà una qualità essenziale da sviluppare sia nel mondo professionale che nella vita quotidiana.

Test attitudinali di matematica Ampiamente usato nelle competizioni per rivelare le tue abilità logiche. I livelli di difficoltà in matematica sono intenzionalmente bassi, perché non sono le abilità matematiche avanzate che contano, ma il modo in cui risolvi un problema con un livello di conoscenza matematica pari a quello di un bambino delle elementari.

È qui che sta la difficoltà e inizia il test di logica. Utilizzando elementi semplici, come l’addizione e la moltiplicazione, una o due regole matematiche di base che tutti conoscono, è necessario trovare la risposta in modo logico. Se a prima vista sembra facile, ti rendi presto conto che devi aumentare i parametri che devono essere presi in considerazione per risolvere il problema … per logica.

La logica è un indicatore forte che viene sempre misurato nei test di intelligenza

È una qualità essenziale da sviluppare per una maggiore facilità nel mondo professionale o semplicemente per risolvere piccoli problemi nella vita di tutti i giorni. Perché il più delle volte rimaniamo impantanati nelle difficoltà perché non sappiamo come affrontare il problema, da dove cominciare e quali passi compiere per trovare una soluzione “logica” al nostro imbarazzo. Nel prossimo esercizio, la tua logica verrà testata. Dovrai scoprire la “logica interna” nascosta del test e trovare così la soluzione.

Questo problema è virale da alcuni giorni A prima vista, questo test è molto semplice, operazioni a livello di classe elementare, l’inizio della scuola media, ma riesci a trovare la soluzione?

Ecco la soluzione in questo video

La risposta corretta è 30

