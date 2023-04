I batteri carnivori prosperano nei nostri oceani

Il riscaldamento globale ha molte conseguenze sull’ambiente e uno studio americano ha recentemente indicato il suo impatto sull’ambiente I batteri marini carnivori potrebbero moltiplicarsi negli oceani nei prossimi anni. Vibrio vulnificus, della stessa famiglia del colera, è un batterio che infetta direttamente le ferite e può essere fatale. Secondo Patrick Monfort, direttore della ricerca presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica, compilato dal parigino, “È davvero un germe i cui fattori di virulenza causano gravi infezioni della pelle. La ferita si infetterà. Se l’infezione non viene curata, può sfociare in sepsi. E lì muori.”.

Pertanto, le persone che hanno ferite sul corpo sono le più colpite A volte l’infezione si è verificata senza il contatto diretto con l’acqua. È anche possibile essere infettati dai batteri carnivori dopo aver mangiato prodotti ittici. E se questa infezione sta aumentando sempre di più, è perché la crescita dei batteri è favorita dall’innalzamento della temperatura dell’oceano. Lo studio in questione lo indica La costa orientale degli Stati Uniti è particolarmente presa di mira da Vibrio vulnificus, ma altre coste atlantiche sono in pericolo.

Un caso su cinque è mortale

Sempre secondo il regista (…]

Leggi di più su Closermag.fr

Incinta, si separa dal padre di suo figlio dopo una discussione sul nome del futuro

Tarn: Un medico corre rischi estremi dopo il suo comportamento surreale con un paziente in coma

Una madre priva la figlia quattordicenne di vedere il fidanzato e la vendetta di un’adolescente raffredda il sangue

Testimonianza Sono diventato un bodybuilder all’età di 60 anni

Ragazzo scomparso della Florida, 2 anni, trovato morto in un posto inimmaginabile