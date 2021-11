Sonaka elogia le misure di sostegno del Belgio: “Metà del personale è stato licenziato negli Stati Uniti, non in Belgio”

Martedì Alexandre de Croo, il nostro Primo Ministro, ha accompagnato il Ministro del Lavoro, Pierre-Yves Dermann, in visita sul campo alla fabbrica Sonaka, a Joselis.

Circondato da una folla di giornalisti desiderosi di parlare di Codeco mercoledì, Alexander De Croo ha potuto ancora visitare le strutture carolos della compagnia aerea, che riforniscono quasi tutti gli aerei del mondo, oltre a rendersi conto delle difficoltà che il settore sta ancora affrontando alla fine dell’anno. Anche il CEO di Sonaca, Yves Delatte, ha colto l’occasione per discutere dell’importanza delle misure di sostegno alle imprese. “Il gruppo ha licenziato metà dei suoi dipendenti negli USA, perché lì non ci sono misure di sostegno. Al contrario, non ci sono stati licenziamenti in Belgio”Ha spiegato, sottolineando anche l’importanza di continuare le procedure, in un modo o nell’altro, fino alla loro ripresa. “Il settore dell’aviazione sta attraversando una sorta di Covid prolungato, il tasso di inattività è ancora molto alto ma allo stesso tempo dobbiamo mantenere i nostri talenti e posti di lavoro belgi entro ora e recuperare. Sappiamo già che il 2022 sarà ancora difficile, perché quello i libri degli ordini sono già chiusi”.

Lo stabilimento di Sonaca, infatti, sta operando a ritmi lenti dall’inizio della crisi sanitaria, che ha colpito duramente il mondo dell’aviazione, con uno stop completo dei voli prima, seguito da una ripresa molto attuale ma ancora pallida. “Ero senza lavoro ogni due settimane e in fabbrica non passava quasi nulla. Sentivamo che stava succedendo”., attesta Mark, lavoratore dal 1979 presso la Carolo Factory. I rappresentanti sindacali, Rosso e Verde, hanno anche osservato: “Abbiamo avuto fino al 50% di disoccupazione nel 2020 e non stiamo vincendo in futuro. Speriamo di poter rimanere sotto il 30% di disoccupazione nel 2022, per niente nel 2023, ma non c’è niente di sbagliato”. Ancora al sicuro. Speriamo che i meccanismi di supporto esistenti continuino perché ne abbiamo ancora bisogno qui”., secondo Pierre Sassi, delegato FGTB. Sonaca Group, dal canto suo, scommette su una piena ripresa entro il 2025.

Oltre alle misure di sostegno al coronavirus, Sunaka spera anche che il governo si concentri maggiormente sulla ripresa economica. “È un investimento a lungo termine. Il futuro dell’aviazione dipenderà da velivoli più efficienti e più efficienti dal punto di vista energetico. Speriamo di svolgere un ruolo di leadership in questo campo”., dice Yves Dilat. Prima della crisi, il pubblico stava aiutando a sviluppare la sua sofisticata industria: così la Vallonia ha preso parte a molti progetti di ricerca e sviluppo, per evitare qualsiasi reinsediamento.

Il governo federale ha sentito il messaggio? A rigor di termini, non promesse, ma una valutazione: “Dall’inizio della crisi Covid sono stati investiti oltre 35 miliardi di euro per sostenere la nostra economia. Queste misure hanno permesso a molte aziende di superare il ciclo, preservando le opportunità di lavoro. Il caso di Sunaka è uno di questi. Il miglior esempio , grazie per la sua esperienza conservata, i suoi dipendenti e con tecnologie che sono pienamente nel quadro del recupero verde e sostenibile.Da parte sua, ha detto Alexandre de Croo.