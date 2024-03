Un parente di Alexei Navalny è stato aggredito con un martello vicino a casa sua: l'attacco è stato 'probabilmente firmato dalla Russia'

Mercoledì i servizi segreti lituani hanno valutato che l’attacco di martedì a Vilnius contro Leonid Volkov, l’ex braccio destro dell’esponente dell’opposizione russa morto in prigione Alexei Navalny, potrebbe essere stato “organizzato dalla Russia”.

Una dichiarazione ufficiale afferma che l’attacco “al signor Volkov, che vive in esilio nella capitale lituana, è stata” molto probabilmente un’operazione organizzata e portata avanti dalla Russia. Il signor Volkov, 43 anni, è stato aggredito con un martello davanti a casa sua, costringendolo ad un breve ricovero in ospedale. “Stiamo adottando tutte le misure necessarie per chiarire i motivi e le cause di questo crimine. Stiamo studiando diversi metodi”, ha detto alla radio LRT il vice capo della polizia Saulius Tamulivicius. Nessun sospetto è stato ancora identificato.