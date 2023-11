Un oggetto misterioso attraversa i cieli del Minnesota, si chiedono gli scienziati

Nella notte del 13 novembre, un oggetto luminoso accompagnato da un boom supersonico è stato fotografato da diverse telecamere. Meteorite normale? Alcuni scienziati ne dubitano… In compenso è stato spiegato lo straordinario fenomeno che ha illuminato il cielo sabato sera nelle Landes.

Cosa è successo – o meglio cosa è successo – nella contea di Beltrami, Minnesota, lunedì sera, 13 novembre? Almeno tre telecamere di sorveglianza hanno filmato un’auto da corsa che correva nel cielo notturno mentre si sentivano esplosioni ipersoniche a chilometri di distanza, che facevano tremare le finestre e persino i muri delle case.

L’oggetto è stato ripreso da una telecamera di sicurezza di un’abitazione privata a Nemours e da una telecamera dell’aeroporto regionale di Bemidji, a una decina di chilometri da Nemours. Il terzo video proviene da una telecamera appartenente a qualcuno che fotografa il planetario. Si trova a circa 15 chilometri dall’aeroporto.

Le immagini sembrano mostrare lo stesso fenomeno da diverse angolazioni e distanze: un lampo bluastro e una forte esplosione ascoltati in uno dei videoclip.

meteora? Non è così semplice: alcuni esperti che analizzano l’incidente restano scettici su questa ipotesi per vari motivi.

Per un astronomo della NASA, era un oggetto delle dimensioni di un frigorifero che entrava nell’atmosfera a una velocità stimata tra 50.000 e 200.000 chilometri all’ora.

Tuttavia, secondo il fisico Juan Cabanilla, che ha studiato le immagini su richiesta di mail giornalierac’è un elemento che non concorda con l’ipotesi dell’apparente meteora: secondo lui, il momento dell’esplosione supersonica, che avviene 2,95 secondi dopo il passaggio della meteora che esplode, è altamente insolito.

“Non so ancora cosa sia”, spiega lo scienziato al Daily Mail, “ma sono convinto che non si tratti di un meteorite”.

Un altro fenomeno sorprendente è emerso dallo studio della NASA sui video dell’aeroporto di Bemidji. Secondo Chris Mueller, direttore della gestione delle emergenze della contea di Beltrami che ha compilato le tre sequenze e le ha presentate alla NASA, un’analisi fotogramma per fotogramma rivela che il percorso dell’oggetto è troppo sottile e troppo orizzontale per corrispondere al percorso del meteorite. Tuttavia, asserisce Chris Mueller, esiste un’ipotesi alternativa che potrebbe forse spiegare questa anomalia: la scia luminosa non sarebbe prodotta da un corpo celeste ma da… un insetto! Capita spesso, infatti, che uccelli o insetti che passano vicino all’obiettivo della fotocamera vengano confusi con i fenomeni atmosferici, l’altezza e la distanza dell’oggetto fotografato, e quindi è difficile valutarne la velocità senza punti di riferimento precisi.

A sostegno della sua tesi Chris Mueller sottolinea che la linea di luce non prosegue il suo percorso dietro la colonna in primo piano. Pertanto, ritiene che sia probabile che l’insetto sia semplicemente atterrato su di esso.

Per lo specialista dei meteoriti Craig Zelemin in un’intervista con la CBSIl modo migliore per fugare i dubbi è ritrovare una possibile parte dell’oggetto che ha attraversato i cieli del Paese. Una prospettiva entusiasmante per Craig Zelemin, che sottolinea l’estrema povertà dello stato del Minnesota, dove sono stati rinvenuti solo 9 meteoriti mentre il Texas, ad esempio, può vantarsi di averne “ricevuti” centinaia. Crudele disuguaglianza…