Cento scienziati lanciano l’allarme! La salute è minacciata dal cambiamento climatico!

Il cambiamento climatico minaccia la salute umana.

IL L’ottavo rapporto sul conto alla rovescia di Lancet, È il risultato di una collaborazione internazionale tra 114 scienziati e operatori sanitari di 52 istituti di ricerca e agenzie delle Nazioni Unite e fornisce un’analisi approfondita degli impatti sulla salute dei cambiamenti climatici, nonché delle opportunità per un’azione climatica favorevole alla salute.

Che cosa sta accadendo ?

Nel 2023, il nostro pianeta sperimenterà le temperature globali più alte degli ultimi 100.000 anni, con temperature record stabilite in tutti i continenti nel 2022. Le persone di età superiore ai 65 anni e i bambini di età inferiore a 1 anno, in particolare quelli esposti al caldo estremo, stanno vivendo il doppio dei giorni di ondate di caldo rispetto al periodo 1986-2005. I decessi legati al caldo tra le persone di età superiore ai 65 anni sono aumentati dell’85% rispetto al periodo 1990-2000.

L’aumento dell’area globale colpita da grave siccità del 18% rispetto al periodo 1951-1960, e del 47% rispetto al periodo 2013-2022, rappresenta una minaccia per i sistemi naturali e umani.. Questa situazione minaccia in particolare la gestione dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari e la produzione alimentare.

La carenza idrica, aggravata dalla siccità e dalle ondate di caldo, ha un impatto negativo sulla salute.

Ad esempio, le ondate di caldo e la siccità nel 2021 hanno colpito 127 milioni di persone in più rispetto al periodo 1981-2010. I sistemi sanitari sono sotto pressione, con il 27% delle città intervistate che esprime preoccupazione per la possibilità che i propri servizi sanitari diventino saturi.

L’azione urgente per il clima deve essere intrapresa con coraggio e attuata il più rapidamente possibile. Tuttavia, i dati attuali mostrano che il mondo sta spingendo l’acceleratore nella direzione sbagliata.

Infatti, nonostante gli avvertimenti degli scienziati, il nostro mondo è sulla buona strada per riscaldarsi di quasi 3°C, superando gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Le emissioni derivanti dall’uso di combustibili fossili sono aumentate nel 2022 e le compagnie petrolifere e del gas stanno riducendo il loro impegno nei confronti dell’Accordo di Parigi.

Gli investimenti nelle energie rinnovabili rimangono bassi, mentre gli investimenti in progetti fossili stanno aumentando in modo significativo, superando il miliardo di dollari nel 2022.

Se non cambia nulla, quali sono i rischi futuri?

Le minacce attuali sono solo l’inizio di ciò che un continuo aumento delle temperature globali potrebbe avere sulla salute umana. Ogni secondo di ritardo aumenta il rischio.

Le proiezioni indicano che se le temperature globali continueranno ad aumentare, i decessi legati al caldo potrebbero aumentare del 370% entro la metà del secolo. Si prevede che le perdite di posti di lavoro aumenteranno del 50%. Le malattie infettive mortali, come la febbre dengue e la malaria, si diffonderanno maggiormente.

La salute è al centro dell’azione per il clima!

Gli effetti del cambiamento climatico si fanno già sentire in tutto il mondo. Nonostante le sfide legate all’adattamento, il rapporto evidenzia anche i vantaggi della transizione verso un futuro a zero emissioni di carbonio. Gli obiettivi dell’Accordo di Parigi restano realizzabili se decidiamo di agire immediatamente.

L’urgente necessità di agire per proteggere la salute globale è essenziale. Dare priorità alla salute nei negoziati internazionali sul clima offre un’opportunità unica per realizzare un’azione per il clima a vantaggio di tutti.

Ciò richiederà una leadership coraggiosa per superare gli interessi economici in gioco e garantire progressi significativi verso le energie rinnovabili. Richiederà inoltre sforzi concertati e impegni sostenuti e ben coordinati da parte degli operatori sanitari, dei politici, delle imprese, delle istituzioni finanziarie e delle comunità locali.