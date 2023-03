Salute sul lavoro, cos’è esattamente?

Fu. SPSTI supporta tutti i lavoratori, dai tirocinanti ai pensionati. Il medico del lavoro è uno specialista. È specificamente responsabile del monitoraggio della salute fisica e mentale dei dipendenti durante la loro carriera.

Fu. La visita medica viene spesso erroneamente ridotta ad un semplice esame, che consente di assicurare un regolare follow-up del dipendente, di stabilire se il suo stato di salute è compatibile con la sua mansione, di rilevare eventuali problemi di salute (mal di schiena, ipoacusia.. .) e prendere in considerazione le modifiche del lavoro se necessario Comando (gravidanza, recupero dopo un periodo di riposo, ecc.)

Fu. La medicina del lavoro garantisce la prevenzione dei rischi professionali in senso lato di tutti i settori messi insieme. Non è limitato a professioni difficili o pericolose. Tutti possono essere colpiti. E il campo di pratica è molto ampio: qualità della vita sul lavoro, rischi psicosociali (stress, molestie morali o sessuali, violenza, burnout, ecc.), salute e sicurezza, infortuni e malattie professionali, ecc.

Fu. La salute sul lavoro non è solo una visita dal medico. È anche consulenza preventiva per datori di lavoro e dipendenti, attraverso azioni collettive e individuali proposte da team multidisciplinari: visite aziendali, consulenza ai dirigenti, outreach aziendale, studi sul lavoro, appuntamenti di contatto, ecc.

Fu. Le aziende sono tenute ad aderire a SPSTI e i dipendenti sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza. Può richiedere un appuntamento con il suo medico professionista in completa riservatezza. Qualsiasi dipendente può presentare proposte per migliorare le condizioni di lavoro nella sua azienda.

Fu. C’è l’1% di disadattamento per il 99% dei preparativi per il travaglio. Il lavoro del SPSTI consente, attraverso un supporto specifico e interdisciplinare (esperti di ergonomia, psicologi, assistenti sociali, ecc.), di mantenere i dipendenti nel loro posto di lavoro, evitare disabilità, proporre riclassifiche interne o esterne, ecc.

Attenzione: Annick Baldi è il coordinatore della rete Auvergne-Rhône-Alpes Presentel’organizzazione che rappresenta i servizi di salute e prevenzione sul lavoro in Francia tra le imprese.

Esistono due tipi di servizi di prevenzione e salute sul lavoro. SPST può essere indipendente e interno all’azienda o esternalizzato tra le aziende. Per adempiere ai loro obblighi legali e svolgere compiti in conformità con le raccomandazioni dell’Alta Autorità per la Salute, questi SPST devono essere approvati dalla Direzione Regionale e Interministeriale dell’Economia, dell’Occupazione, del Lavoro e della Solidarietà (DRIEETS).