Résumé du Pokémon Presents: arriva una nuova generazione

The Pokémon Company offre beaucoup de contenu ces derniers temps, les fans ont de quoi être content. Encore aujourd’hui, on avait droit à un Pokémon Presents alors que le nouveau Pokémon Legends Arceus et le remake de la génération 4 est sorti il ​​​​ya seulement quelques mois de cela.

Ce Pokémon Presents est speciale puisqu’il est dévoilé un 27 février. Il s’agit de l’anniversaire de Pokémon rouge et vert au Japon, la toute première version de Pokémon, sortie il ya maintenant 26 ans de cela. Voyons ensemble ce que nous réserve cette fois la franchise Pokémon en cette date bien spéciale.

Pokémon Écarlate e Violet

Pokémon dévoile grâce à une bande-annonce haute en couleur la toute nouvelle génération de Pokémon qui devrait sortir à la fin de l’année 2022. On peut même y voir les trois nouveaux Pokémon starter vert, unfeu pet dinosaure rouge (feu) et un petit canard avec un chapeau (acqua). On peut dire que Game Freak a travaillé fort puisque, si aucun délai ne s’annonce, ce sera leur deuxième sortie en un an pour la franchise Pokémon.

Nouvelles mises à jour

Pokémon Leggende Arceus

Le tout nouveau jeu Pokémon accueille une nouvelle mise à jour appelée l’éveil d’Hisui. Cette mise à jour ajoutera une nouvelle quête à votre aventure o vous serez amené à enquêter sur des événements mystérieux se produisant à travers la région d’Hisui.

Serie anime nella regione di Hisui

Une nouvelle série anime se passant dans la région d’Hisui est actuellement e développement. La sortie est prévue plus tard nel 2022.

Pokémon Vai Alola

Partir du premier mars 2022, i Pokémon des jeux Soleil et Lune apparaîtront das Pokémon Go. En attendant, la versione Pokémon Exeggcutor Alola apparaît déjà dans l’application.

Pokémon Master EX

Pour fêter les 2 ans et demi du jeu, Pokémon Master EX recevra du contenu addednel comme une Victory Road, des nouveaux dresseurs et plus encore.

Pokémon Cafe Remix

Le jeu de puzzle introduit maintenant la livraison, une toute nouvelle façon de jouer. Pelipper pourra se déplacer et livrer vos plats à des Pokémon encore jamais vus dans ce jeu, dont Victini le Pokémon légendaire.

Pokémon Unite

Pokémon Unite aura des événements spéciaux pour célébrer la journée Pokémon. Gioisci delle feste più cortesi e intense dans un nuovo modo francese, prova i nuovi Pokémon leggendari Hoopa e ricevi gratuitamente le pelli speciali per un breve viaggio speciale.

Pokémon Diamant Étincelant e Perle Scintillante

Il Pokémon leggendario Shaymin fait son apparition dans il remake en tant que cadeau mystère!