Un nuovo asteroide “potenzialmente pericoloso” passerà vicino alla Terra il 18 gennaio

Scritto da Graziella L. Inserito il 14 gen 2022 alle 17:57

L’asteroide 1994 PC1 passerà vicino alla Terra il 18 gennaio 2022, ma niente panico, l’umanità non è in pericolo, perché percorrerà una distanza di 2 milioni di km da noi.

Il mondo non è ancora finito, a differenza del film di successo Not Looking For. La stagione “potenzialmente pericoloso“, asteroide 1994 PC1 non dovrebbe essere un problema per il pianeta trDurante la sua visita serale 18 gennaio 2022, verso le 22:00, a 2 milioni di chilometri dal pianeta blu.

La NASA ha inviato un veicolo spaziale per deviare il percorso di un asteroide per una missione di “difesa planetaria”.

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2021, la NASA ha inviato un veicolo spaziale che entrerà in collisione con un asteroide entro 10 mesi per deviare dall’asse terrestre. L’esperimento dovrebbe evitare una possibile apocalisse nei prossimi anni. [Lire la suite]

il Nasa Questo asteroide è ben noto ed è già stato osservato dal 1974 secondo Francia occidentale, che è lungo più di un chilometro. È una roccia che avrebbe potuto causare una vera catastrofe planetaria, ma fortunatamente tra pochi giorni passerà da noi: 1,93 milioni di km, che è 5 volte la distanza tra il nostro pianeta e la luna. Così opaco, l’asteroide non può essere facilmente osservato con un telescopio, a meno che non si disponga di un telescopio molto efficiente. Ma alcuni potranno rivivere l’esperienza perché 1994 PC1 passerà ancora una volta vicino al pianeta Terra tra 84 anni.

e per dilettanti dall’astronomiaScopri dove puoi goderti il ​​cielo nella regione di Parigi: