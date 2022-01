Venerdì 329.371 casi confermati, oltre 24.500 pazienti ricoverati in ospedale

Saranno ricoverati esattamente 24.511 pazienti, di cui 2.486 ricoverati entro 24 ore. Venerdì 14 gennaio Poco meno di 3.900 persone stanno ricevendo cure in terapia intensiva, Secondo i dati pubblicati da Public Health France. In totale, il numero dei nuovi casi confermati rimane a un livello molto alto, a 329.371, ovvero 24.049 in più rispetto al giorno prima (305.322).

Per il secondo giorno consecutivo, invece, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è leggermente diminuito, raggiungendo quota 3.895 (3.939 il giorno prima e 3.985 martedì, contro i 3.904 di lunedì e i 3.815 di una settimana fa). ), inclusi i casi 310. Nuova voce.

Calcolando le infezioni medie giornaliere degli ultimi sette giorni, che toglie le differenze, il numero di casi di Covid-19 raggiunge 294.032 rispetto ai 267.223 della scorsa settimana.

In termini di vaccinazione, circa 53,52 milioni di persone hanno ricevuto almeno un’iniezione (rappresentando il 79,4% della popolazione totale) e più di 52,2 milioni sono state vaccinate completamente (rappresentando il 77,5% della popolazione). Inoltre, 31,1 milioni di persone hanno ricevuto una dose di richiamo.