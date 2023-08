Un mistero vortica intorno a un pasto in famiglia trasformato in tragedia: gli ospiti sono stati avvelenati dal loro ospite?

A Leongatha, nello stato australiano di Victoria, c’era fermento qualche giorno fa. la ragione? Una notizia per meno impegnativa. Una donna di nome Erin Patterson ha avuto diversi ospiti a cena il 29 luglio: i genitori del suo ex marito Jill e Don Patterson, nonché la sorella di Jill, Heather, e suo marito, Ian Wilkinson. Ma poche ore dopo il rientro a casa, i quattro ospiti sono stati portati d’urgenza in ospedale. Ancora peggio: tre di loro sono morti, mentre il quarto è ancora in ospedale in gravi condizioni, in attesa di un trapianto di fegato.

Ma cosa è andato bene? Questa è l’intera questione e gli investigatori lo individuano. I sintomi su tutti e quattro gli ospiti sono gli stessi: quelli dell’avvelenamento da Amanita phalloides, un fungo velenoso. Curiosamente, la padrona di casa, dal canto suo, non aveva problemi di salute, e quindi non consumava ciò che aveva preparato. Quindi si ritrova sospettata. È ora necessario scoprire se questo avvelenamento è stato un incidente o se è stato intenzionale. Ai media locali, Erin Patterson, che aveva rapporti amichevoli con il suo ex marito, ha rivendicato la sua innocenza: “Sono devastato. Li ho amati. Non posso credere che sia successo e mi dispiace così tanto.” Nel frattempo sono state effettuate perquisizioni presso la sua abitazione nella speranza di far avanzare le indagini. Le cose sono state rilevate e devono essere testate. Si noti che diversi media australiani hanno riferito che un’asciugatrice è stata trovata in una discarica vicina, ma la polizia si rifiuta attualmente di commentare la questione.