Saqr spara un serpente a questa signora e la ferisce gravemente: “Mi ha colpito in faccia…”

Il 25 luglio Peggy Jones, una sessantenne del Texas, era nel suo giardino intenta a falciare il prato quando all’improvviso le è caduto addosso un serpente! Infatti, un falco stava passando e accidentalmente ha sparato alla sua preda contro Peggy. La donna dice ai nostri colleghi chi BBC, Cercò di rimuovere il rampicante che le si era avvolto intorno al braccio. “Snake mi ha colpito in faccia, ha colpito ripetutamente i miei occhiali… io stavo scalciando e lanciando, e lui scalciava e scalciando, e continuava ad aggrapparsi“, come dici.

Senza aspettare, l’uccello scende in Texas per mangiare. “Lui (falco, ndr) è apparso alla velocità di un serpentedice la povera vittima prima di continuare,Il falco afferrò il serpente che era avvolto attorno al mio braccio e lo tirò come per portarlo via. E quando lo ha fatto, ho alzato le braccia in aria. Il falco ha preso il mio braccio e il serpente con luiDopo alcuni istanti di lotta, il serpente è stato rimosso.

La povera signora è stata ferita dagli artigli del falco al braccio ed è stata gravemente tagliata e contusa. Peggy spiega di essere rimasta traumatizzata da questo attacco e che non dorme più la notte.