Un meteorite colpisce una donna in Francia, un incidente estremamente raro

Il 6 luglio, verso le 4 del mattino, la giovane stava bevendo un caffè con un’amica sul balcone di casa sua quando un oggetto è caduto sul tetto della casa accanto. Molto sorpresi, hanno anche sentito un grande “boom”, secondo il giornale Le ultime notizie dall’Alsazia.

Quindi il residente ha sentito dolore alle costole:Nel secondo che seguì, sentii una scossa alle costole. Pensavo fosse un animale, un pipistrello! “, Ho spiegato al giornale locale.

Con l’aiuto dell’amica riesce a trovare il “sassolino” responsabile dell’incidente in giardino. Ma aveva dei dubbi sulla natura di questa pietra e decise di chiamare il geologo Thierry Repmann per qualche chiarimento. Questo male è certo, è un meteorite. “Questo ciottolo sembra una roccia vulcanica. È una pietra che attraversa l’atmosfera terrestre, essendo arrostita dall’ossigeno e dall’attrito.”Spiega ai nostri colleghi di France Bleue Alsace. Ma in generale,Scompare completamente e questa si chiama stella cadente. Tranne che c’è una sostanza lì dentro, circa 50 grammi”.Continua.

“Trovare un meteorite è effettivamente raro, ma oltre ad essere a diretto contatto e cadere su di te dal cielo, è quasi un caso unico. Non ce l’abbiamo da decenni nelle nostre regioni”. aggiunge il geologo. Secondo lui, la probabilità che accada qualcosa del genere è “Per una possibilità su 100 milioni”.

Fortunatamente, l’abitante colpito dalla meteora non è rimasto gravemente ferito dall’impatto ed è semplicemente scappato con una contusione nel punto dell’impatto.