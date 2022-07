La NASA alza il velo sulle prime immagini del telescopio spaziale James Webb

Era uno dei segreti meglio custoditi della galassia fino ad oggi: cosa vedremo nelle prime immagini della scienza del colore dal telescopio James Webb, rivelate la prossima settimana? La NASA ha dissipato un po’ di suspense venerdì pubblicando un elenco dei primi cinque obiettivi osservati.

Tuttavia, bisogna ancora aspettare martedì prossimo per vedere queste immagini di stelle e galassie, che gli astronomi di tutto il mondo stavano aspettando e che promettono di essere sorprendenti, in quanto prodotte dal telescopio più potente mandato in orbita.

Il primo obiettivo: la Nebulosa Carina, che dista circa 7.600 anni luce. Il telescopio spaziale Hubble lo ha già fotografato, rivelando i suoi giganteschi pennacchi di polvere e gas. Ma le immagini di James Webb, il cui specchio principale viene utilizzato per catturare la luce di questi corpi cosmici molto più grandi, promettono di essere davvero impressionanti.

Le nebulose sono i vivai delle stelle. La NASA ha dichiarato in una dichiarazione che la Nebulosa Carina ospita molte stelle massicce, diverse volte più grandi del nostro Sole.

Anche la Nebulosa dell’Anello Meridionale è uno degli obiettivi. È la cosiddetta nebulosa planetaria, che è un’enorme nuvola di gas che circonda una stella morente. Si trova a circa 2.000 anni luce dalla Terra (un anno luce equivale a più di 9.400 miliardi di km).

Un altro obiettivo: il Quintetto di Stephan, un gruppo di galassie situato nella costellazione del Pegaso. Questo è il primo ammasso di galassie compatto scoperto nel 1787, secondo la NASA.

Nell’elenco è presente anche un gruppo di galassie chiamato SMACS 0723. La NASA afferma che distorce e amplifica la luce degli oggetti dietro di loro, rendendo possibile vedere “gruppi di galassie estremamente distanti e oscure per natura”.

Bill Nelson, il capo della NASA, ha promesso la scorsa settimana “l’immagine più profonda del nostro universo mai scattata”.

Infine, deve essere annunciata anche la prima spettroscopia del James Webb Telescope, una tecnica utilizzata per determinare la composizione chimica di un oggetto distante.

WASP-96 b, un pianeta gigante composto principalmente da gas e situato al di fuori del nostro sistema solare, sarà a 1.150 anni luce di distanza. La sua scoperta è stata annunciata nel 2014 e ha una massa circa la metà di quella di Giove.

Queste osservazioni sono state fatte di recente, quando James Webb è diventato pienamente operativo di recente, dopo il suo lancio di Ariane 5 lo scorso Natale e il suo lungo viaggio per raggiungere il suo posto di osservazione, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Ma la NASA non ha ancora lasciato trapelare nulla su queste prime immagini, quindi la sorpresa funziona.