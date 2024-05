Lo sbarramento si preannuncia esplosivo: è questa la squadra che sfiderà il Kortrijk per un posto in D1A – All Football

Kortrijk, che avrebbe potuto competere nelle qualificazioni, aspettava di conoscere l’identità del suo avversario. Lommel sarà il vincitore per 2-1 su Dinzi.

Dopo un pareggio per 1-1 all’andata, la gara di ritorno della finale dei playoff della promozione D1B sembrava indecisa tra Lommel e Daines. Ma l’importanza di questo tema ha rapidamente chiuso l’incontro.

In un primo tempo nervoso, è stato proprio questo Lommel Che sembrava andare in vantaggio, ma abbiamo dovuto aspettare 38 minuti per vedere il primo tiro in porta. Il giovane finlandese Joho Talvitie è riuscito a sbloccare la situazione aprendo le marcature per Lommel prima della fine del primo tempo.

0-1 all’intervallo, Hans Sommers ha dovuto provare tutto. Ha ingaggiato Suleiman Ahn nel primo tempo al posto di Alessio Stilins per aggiungere peso offensivo.

Lommel alla fine della suspense

Ha dato i suoi frutti quando Deinze ha pareggiato allo scadere dell’ora grazie al capocannoniere regolare Lennart Mertens. Lommel poi prese in mano la situazione e… Diego Rosa È stato lui a fare la differenza per gli ospiti negli ultimi dieci minuti.

Quindi affronterà Lommel Kortrik Per un biglietto in D1A. La Pro League seguirà con attenzione questa partita poiché i Limburger fanno parte del Gruppo City e probabilmente svilupperanno giovani giocatori ad alto valore aggiunto nella D1A della prossima stagione.