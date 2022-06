Sposato a prima vista: Julian ed Elodie si sono lasciati un mese fa

Julian si è separato dalla moglie Elodie un mese fa. Jodoignois ha ufficializzato la notizia lunedì sera in una story su Instagram. “Per rispondere alle tue numerose domande, sì, siamo separati da Elodie da un mese ormai. Non si può tornare indietro… Capisco le tue domande ma anche se la nostra storia è pubblica, spero di poter mantenere il resto privato. Grazie per la vostra comprensione”ha scritto.

La coppia si è conosciuta nel febbraio 2022 nell’ambito del programma “Married at First Sight”, in onda su RTL-TVI. Così presto la corrente è passata tra i giovani sposi che sembravano essersi dimenticati delle telecamere. Gli spettatori ricorderanno gli infiniti abbracci e baci. “È naturale, semplice e non superficiale, è un amore a prima vista inimmaginabile”, Elodie ha annunciato suo marito. “Per ora sono fiducioso in questo, ma sto cercando di stare attento a non cadere troppo in alto”.Julian gli ha affidato.

Dalla fine dello spettacolo, la coppia è stata vista in diverse feste. Le ragioni della loro rottura non sono state rivelate.