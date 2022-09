I commenti offensivi che Zazie riceve da quando si è attaccata ai suoi capelli bianchi | Le persone

Per diversi mesi, i capelli castani sono stati mescolati a ciuffi bianchi sulla testa del cantante Zazy. Cambiare i miei capelli fa parlare la gente, secondo il cantante, che ammette di aver cancellato le note offensive. Questo venerdì, 23 settembre, sul set dello spettacolo “Quotidien”, l’allenatore di The Voice France ha riportato alcune delle critiche ricevute.

“È strano come parli di quello stoppino”, ha detto. “Qualcosa che solleva domande su questa società femminile è che, che sia la più carina o la più strana, i commenti che mi sono venuti in mente sono stati: ‘È cresciuta un po’, ma è comunque carina. Sì, te lo posso assicurare, sto già invecchiando un po’, è normale, è meccanico, ogni anno”, ricorda Zazi, aggiungendo: “Inoltre, la persona che ha fatto questo commento invecchia anche un po’, ogni anno”.

“Per una donna, non guarda alla sua età nonostante i suoi capelli bianchi”. Questa è un’altra nota che l’artista riceve frequentemente. Si è lamentata: “Ho l’impressione che troviamo gli uomini dai capelli grigi come bambini molto belli e che non ne parliamo o ne parliamo un po’, e che per le donne è un argomento, mentre non è un argomento .” Zazi ha poi spiegato che la reclusione legata al Covid l’ha aiutata a perdere la tinta, “e mi dico, lascerò crescere questa roba e vedremo cosa succede. E poi il tempo passa…” Ha poi concluso dicendo ” è anche una delle libertà di invecchiare, dovresti iniziare a preoccuparti meno della foto che inviamo e dei commenti”.