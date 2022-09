Rhea Ripley parla della sua relazione con Dominic Mysterio

Ripley ha detto di aver trasformato Dominic in un uomo. Da allora gli sussurra all’orecchio e rimane al suo fianco.

In diverse promozioni, si chiamava “Babi” (papà). Nel frattempo, Dominic si riferiva anche a Ripley come “Mammy” (mamma).

Durante la sua apparizione nell’episodio del 21 settembre di “The Bump”, a Ripley è stato chiesto di descrivere la sua relazione con Dominic. Non ha fornito molte spiegazioni, anche se ha notato che le piaceva l’aspetto di Mami e Babi.

Dice:

“Il mio rapporto con Dominic è qualcosa che teniamo tra noi, quindi non andrò troppo in profondità. Ma vedo molto in lui. Ho potuto vedere che Ray si stava approfittando di lui e non gli dava davvero l’opportunità di crescere e prendere il comando della sua stessa vita, ma se lo meritava”. Come ha detto, era nell’ombra di suo padre e non poteva uscire da lui, quindi gli abbiamo dato questa opportunità. Per quanto riguarda le cose di Mamma e Babi, ne amo ogni aspetto. Ho chiamato mio nonno prima di mettergli le scarpe e ho riso di Ray. Dom ottiene ciò che vuole. Se vuole Mami, è Mami. Se vuole il nonno, è nonno. »

Dominic Mysterio è ancora sotto l’influenza di Rhea Ripley e “Doomsday” dopo aver tradito suo padre ed Edge durante Clash at the Clash. Ma la rivalità tra padre e figlio non è ancora finita. Assisteremo sicuramente, nei prossimi mesi, a un incontro tra i due uomini.

Credito immagine: WWE