Un italiano tatuato l’errore di Cellini nella finale contro l’Inghilterra

UN Tifoso italiano che circola sui social Questo perché questo sabato è il 17 luglio La sua mano era tatuata L’errore commesso dal capitano dell’Italia Giorgio Cellini contro l’inglese Bucayo Saga nella finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra è corretto. Questo errore, commesso a pochi minuti dalla fine della partita, è stato uno dei principali punti di svolta dell’incontro in quanto gli inglesi sembravano avviati verso il gol della vittoria. L’Italia ha poi vinto i calci di rigore.

Oltre a questo sorteggio della maglia, puoi vedere il trofeo Euro 2021 sul tatuaggio. Un simbolo sulla mappa caduto dalle mani di Pugayo Saga. Questo tifoso italiano ha voluto dimostrare che in quel preciso momento la partita è girata a loro favore.

Alcuni erano ispirati, e ovviamente i fan inglesi non potevano contraddirlo Una petizione per giocare di nuovo la partita dopo la finale Perché l’arbitro dell’incontro Björn Kuipers, secondo loro, dovrebbe espellere il capitano italiano che ha sbagliato. Quest’ultimo ha ricevuto solo un cartellino giallo. Ad ogni modo, questo gesto sarà uno dei momenti salienti di questa finale di Euro tra Italia e Inghilterra e questo tifoso non dimenticherà questo terribile errore …

Il tatuaggio del tifoso italiano. io IG / alberto_marzari pic.twitter.com/hKXRXbIpDD – Notizie di calcio (ctActuFoot_) 17 luglio 2021