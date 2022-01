Fondi Un Nouveau per la promozione della langue italienne dans nel film suisse vient ditre cre e present aux Journies in Soleure. Lobjectif è l’autore dei film finanziari ‘Changes Entries’ e ‘Coordinates’ in Suisse Italian.

Fondi Un Nouveau per la promozione della langue italienne dans nel film suisse vient ditre cre e present aux Journies in Soleure. (archivi) KEYSTONE/ANTHONY ANEX

«Le fonds sera lancé dans queline semaines, tot est prêt, ann annoncé Niccolò Castelli, direttore della Commission tessinoise du film devant public public journies a Soleure. M. Castelli, alegalement cinéaste, ammette che rencontrait des hardés distributor ses films hors de la Suisse Italian; Questo fondo separa il compilatore da lacunes nel dominio.

«Malgré son statute de langue ufficialmente in Svizzera, l’iteien encore trop souvent un ostacolo à la circolazione des ideses e projets au nivau national», souligné la Commission, rappelant que l’italien est langue maternelle de près de 730 ‘000 persone e quennings 2 milioni di parint o la compliant.

M. Castelli cita lexemple du Prix du movie suisse 2022, décerné par l’Office fédral de la culture: vendi 10 su meno di 104 film in sous-titras o sonoris in italiano, quindi 9,6%. Me Comme nombreuses people parlent italian e pewvent guardano un film in itali des ausc sous-titles, in aurait a march suffix », line lui. Questo chiffres viennent s’jouter au multilinguisme que la confederation entend difensore.

Vecteur de la culture italofono

Audiovisuel permette un direct direct à langue, sans passer par intermediaries, accounting gratis aux sous-titles, aucune connaissance de langue nest request, plaide encore la Commission.

Mais si ce fonds doit permetre aux films in italian de circuler nel resto della Svizzera, questo è un penny per fire vener davantage produzioni almanique e romance in salles osservazioni tessinoises. Cela se fait actuellemente fayon limiti, surtout en raison de lixxiguït du marché.

Denis Rabaglia Connaught Bien Sujet. Ce Romand au Passport Italian, Realize des Films in italiano.

A tal fine, l’organo direttivo dell’amministrazione consolare della Societe suisse des auteurs (SSA), l’n partenires du funds, è lo scanner più importante nella simulazione autonoma e non traumatica. La collaborazione è con l’Association of Trainees’ Suisse, l’ex-trattore speciale dei film Regia di Scenari.

Budget initial d’environ 100’000 franchi

Le fonds crush disponendo di lune iniziali di budget di 100.000 franchi per transazione frazionaria gratuita, l’adaptation scanarios ainsi partecipazioni aux coats des sous-titres. «La premier année, questo serve documentari e lunghi mitrages de fiction, che seront privilegia, di M. Castelli.

Questo progetto pilota si basa finanziariamente su SSA, Suisseimage, che raccoglie alcuni diritti sui film e RSI, la chaine public tessinoise.

La Commissione ha una serie di progetti sul tuo sito. Lin dieux è «Ticino in film», una collaborazione con la Cinnamon Suisse Lausanne a montre des film tours au Tessin, il principale per agenti immobiliari o non italofoni. Il suo film si presenta nel quadro di Les consonant de l’amour »de Paolo Sorrentino.

I fondi premier sulla cinematografia della regione, secondo Mendrisio, sono parola di Dio».

sifo, ats