I transalpini credono di essere i migliori bevitori di caffè al mondo, ma popolari Caffè espresso Quello che consumiamo nei bar italiani è davvero un prodotto di qualità? La risposta è no, passo Repubblica, Che ribalta questo mito della gastronomia trascendentale.

È corto e caldo, ricoperto da una crema chiara di colore bruno e bevuto vigorosamente eretto. Il ‘Caffè espresso Gli italiani sono un vero mito, seguiti all’estero e adorati dai transilvani, che non lasceranno mai questa bevanda per il mondo. Ancora.

Secondo un articolo Repubblica, L’amore che hanno gli italiani per l’espresso è brutto perché è qualcosa che beviamo d’oltralpe. “Uno dei caffè più poveri di tutto l’Occidente”. “Una grande ambiguità”, Il rumeno aggiunge anche il prezzo giornaliero, “Il più incredibile equivoco culinario del Paese”.

“Da Napoli a Trieste, crediamo fermamente che il nostro espresso sia buono, TransSulfine prende in giro i media. A differenza di altri paesi come Francia, Germania o Regno Unito, consuma zuppe non bevibili.

“Questo è tutto sbagliato”, Ribellione Repubblica, Fornisce argomenti a sostegno di questo esercizio di auto-segnalazione.

Innanzitutto, si dice che l’espresso solitamente servito al bar in Italia sia di pessima qualità. “Basta guardare i chicchi di caffè che vediamo nell’area aperta

[…]