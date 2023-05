Un italiano adora il campione del mondo Vinicius Jr

L’attaccante brasiliano sta vivendo un momento incredibile della sua carriera e sta ricevendo elogi da tutto il mondo

La carriera di Vinicius Jr. ha visto una ripresa dalla scorsa stagione. Il Real Madrid si sta godendo il suo meraviglioso regalo ed è felice di tenerlo sotto contratto per molti altri anni.

Altri argomenti

++Pelé è onorato in Palestina: a lui viene intitolato uno stadio

++Il giudice del processo respinge la richiesta di rilascio di Danny Alves per la seconda volta

++I giocatori brasiliani dominano il calciomercato estivo in Europa

L’ex giocatore del Flamengo ha già superato Ronaldo Nazario in termini di gol segnati in UEFA Champions League con il club di Madrid e punta alla sua seconda medaglia in questa competizione continentale. Il suo status nel mondo del calcio chiaramente non è passato inosservato e l’ultimo nella sua lista di estimatori è nientemeno che Fabio Cannavaro.

Fabio Cannavaro si diverte a lodare Vinicio

“Con Vinicius, quando quello slancio è davanti a te, tutto quello che devi fare è pregare (ride). L’unico modo per fermarlo è ottenere l’aiuto di un compagno di squadra, altrimenti il ​​modo in cui salta e scappa quando ti prende uno contro uno è incredibile.“, ha detto l’ex difensore ad AS.

🇧🇷 Il miglior gol di Vinicius Junior in semifinale contro il Man City…#UCL pic.twitter.com/H9yvqPFIZw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 maggio 2023

L’apice di Cannavaro arriva nel 2006 quando vince il Mondiale con l’Italia in Germania. Se uno dei più noti difensori di questo secolo condivide questa opinione su Vinicius, è perché il brasiliano ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri. A soli 22 anni ha ancora molto da offrire.