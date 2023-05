Eurovision: candidato italiano “colpito” dalla voce profonda di Remo Forer

Eurovisione Candidato italiano “colpito” dalla voce profonda di Remo Forer Marco Menconi canterà “Too Wide” alla finale di Liverpool il 13 maggio. Ci parla dei suoi preferiti della competizione. Par Fabio dell’Anna(Liverpool) Pubblicato 12 maggio 2023, 06:58

Marco Menconi sul palco a Liverpool durante le prove per l’Eurovision Song Contest. IMAGO/TT

È una superstar in Italia. Marco Menconi riempie gli stadi dei nostri vicini transalpini con 70.000 persone e alla fine di aprile ha tenuto un concerto tutto esaurito a Zurigo. Tornerà lì il 31 ottobre. Sarà all’Hallenstadion. Il cantante 34enne si sta ora preparando a difendere i colori del suo paese durante la finale dell’Eurovision a Liverpool sabato 13 maggio.

Marco Menconi canterà il titolo “Too Wide”, vincitore del prestigioso festival di Sanremo lo scorso febbraio. In una partita che aveva già vinto esattamente dieci anni fa. Ciò significa che l’artista partecipa anche all’Eurovision per la seconda volta: si è classificato 7 °. Cosa farà di diverso questa volta? Dice prima del grande evento.

A dieci anni dal tuo trionfo al Festival di Sanremo, hai deciso di tornare. Perché

Per festeggiare il mio decimo anno di partecipazione. (Ride.) Forse sto iniziando una nuova tradizione? Vedremo se corro di nuovo tra un decennio. Scherzi a parte, è decisamente il momento perfetto. Durante una sessione di scrittura per il nuovo album, è nata la canzone “Too Wide”, “Che ne dici di provarci?” Ho pensato. Tutto stava andando bene nella mia carriera e volevo mettermi alla prova. Alla fine è andato tutto bene.

Qual è stato il tuo momento preferito durante il Festival di Sanremo?

Una serata dedicata alle carte. Ho cantato “Let It Be” dei Beatles con il Kingdom Choir. È stato un momento davvero speciale.

Cosa stai combinando con la tua performance all’Eurovision intitolata “Too Wide”?

Questa parte non è facile da dire. Ha molte novità. Mette in luce i nostri pensieri più profondi. Ciò che giace sepolto nel nostro inconscio, riappare solo di notte o nei nostri sogni, e lo dimentichiamo durante il giorno. Mi riferisco a queste due vite che ogni persona può avere.

Questa sarà la seconda volta che parteciperai all’Eurovision. Avevi dei dubbi prima di accettare di tornare a prenderlo?

NO. D’altra parte, non so se dovrei partecipare a questa canzone o qualcos’altro. Il mio post stava lentamente volgendo al termine e mi chiedevo se forse Eurovision avesse un titolo più appropriato. Infine, visto che “Too Wide” è stato il primo singolo, mi è sembrato logico tenerlo.

“All’Eurovision voglio salire sul palco felice e orgoglioso di quello che presenterò. Non penso alla classifica. Marco Mengoni, cantante italiano e candidato all’Eurovision nel 2013 e nel 2023.

Il tuo album “Materia (Prisma)” uscirà il 26 maggio.

Non vedo l’ora che esca. Questo è un post molto serio. Abbiamo prestato più attenzione al ritmo, e in generale era molto ricco. Accedo a molti messaggi e molti generi. Ci sono diversi colori disponibili … non posso parlarne troppo prima del rilascio. Te lo farò scoprire il giorno in cui uscirà.

Qual è il tuo obiettivo per la finale dell’Eurovision?

Mi piace divertirmi. Questo è tutto. Era lo stesso obiettivo che avevo per Sanremo. Quando l’ho fatto dieci anni fa, ero ovviamente molto giovane e l’ansia e lo stress hanno avuto la meglio su di me. Questi sono gli errori che voglio evitare questa volta. Voglio salire sul palco felice e orgoglioso di ciò che sto per offrire. Non penso alla classifica. Tutti gli artisti sono lì per lo stesso scopo: trasmettere un messaggio nella speranza di raggiungere quante più persone possibile.

La tua esibizione sarà come Sanremo?

Non sarà come il festival di Sanremo. Dieci anni fa ero sul palco a cantare da solo “L’essenziale”. (Suggerimento: video sotto). Volevo mostrare solo l’essenziale e questo mi ha permesso di classificarmi 7°. A questo punto occorre mettere in scena questo rapporto tra il mondo dei sogni e la quotidianità.

Quale canzone ascolti quest’anno all’Eurovision?

Ho sentito tutto molto velocemente. Alcuni pezzi sono più lunghi di altri. In questa edizione guarderò ancora una volta la candidata svedese Loreen. Ha vinto l’anno prima che io partecipassi. La sua canzone “Tattoo” è molto bella. Mi piacciono anche Francia, Norvegia e Spagna…

E il titolo svizzero?

ho appena incontrato Precursore del canottaggio. La sua voce mi ha affascinato. Durante la prima strofa di “Watergun”, c’è molta profondità nel suo timbro. La profondità che sentiamo anche quando parliamo con lui. L’ho notato anche alla sua giovane età (Suggerimento: ha 21 anni)Ha esperienza.

