Un influencer fa arrabbiare Internet mettendosi di fronte alla bara aperta di suo padre

Il mondo dei social network è un luogo difficile da domare. Anche per gli esperti di queste piattaforme online, l’errore non è mai lontano. È quello che è successo di recente a Jany Rivera, influencer americana che contava più di 80.000 iscritti su Instagram. Oggi ha cancellato tutto dal suo account. Motivo ? Inserito in pessimo gusto.

Nelle foto che ha pubblicato, ha annunciato che suo padre è morto mentre era in piedi davanti alla sua bara aperta. “Rip Babi, eri il mio migliore amico. Ho scritto nella parte della lettera, senza dimenticare ovviamente anche un hashtag un po’ limitato: #Senza papà (Senza papà, nella versione francese).

Questa sessione fotografica estemporanea è stata un regalo scioccante per i suoi iscritti (e non solo). “Tuo padre era un veterano, la foto accanto alla sua bara è scadente”, “servizio fotografico a un funerale? Oh mio Dio”, “È semplicemente disgustoso, disgustoso”, “Questo è il peggior post di Instagram di sempre” … Leggi i commenti.

Dopo questa ondata di critiche, la giovane influencer ha preferito chiudere il suo account.