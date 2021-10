“hai visto?” , “Volontari o no?” … (Video)

È uno dei principali abbinamenti di questa nuova stagione di “Ballando con le stelle”. Tayc e Fauve Hautot sono tra i favoriti per la vittoria finale grazie alla loro coreografia sempre ben preparata. Ma non è tutto …

In effetti, il cantante e il ballerino sono molto complici sul terreno e dietro le quinte. Tyke ha persino descritto la sua relazione con Fove come “amabile” in una recente intervista con Télé-loisirs. Non ci è voluto molto per entusiasmare i fan che già immaginavano che le cose sarebbero andate oltre.

Venerdì 29 ottobre Fauve e Tayc hanno comunque fornito materiale ai fan dei rumor. Dato che durante la loro danza frenetica, il ballerino è venuto a mettere un bacio sulla bocca del cantante. Dettagli che sono passati un po’ inosservati, ma non sono sfuggiti agli occhi attenti di Twitter. Volontario o no? “,” A livello di alchimia non c’è niente di meglio, come si guardano è pazzesco “,” Ho visto un bacio tra Tayc e Fauve mentre servivano? “,” Fauve che chiede a Tayc se era innamorato prima, lol ci vediamo Fauve eh… ‘… hanno commentato diversi netizen.

Sfortunatamente, per coloro che vorrebbero vedere questo scalzo diventare realtà, il rapporto tra Fauve e Tayc è solo professionale perché il ballerino ha una relazione da diversi anni.