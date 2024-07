L’erede della Casa Imperiale brasiliana è ricoverato in ospedale per insufficienza respiratoria

Il Principe Imperiale del Brasile, erede della Casa Imperiale, è stato ricoverato sabato 6 luglio a Rio. Il principe Antonio d’Orleans-Braganza, fratello del principe Betrand, è attualmente in cura per insufficienza respiratoria, due anni dopo essere stato precedentemente ricoverato in ospedale per gli stessi sintomi.

Il principe Antonio d’Orleans Braganza è ricoverato in ospedale a Rio de Janeiro

La Pro Monarquia, associazione che sostiene la monarchia in Brasile e funge anche da segretariato della Famiglia Imperiale brasiliana, ha annunciato sabato 6 luglio 2024 che il principe Antonio di Orleans-Braganza, “È stato trasferito oggi all’ospedale di Rio de Janeiro a causa di insufficienza respiratoria.”.

Il principe Antonio Orleans-Braganza, principe imperiale del Brasile dal 15 settembre, è ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori (Foto: CredoInDeum/Wikimedia Commons CC by SA 4.0)

Il principe Antonio, 74 anni, è uno dei fratelli del principe Bertrand, 83 anni, attuale capo della famiglia imperiale. In quanto erede, il principe Antonio detiene il titolo di principe imperiale. Il principe Antonio è il settimo figlio del principe Pedro Henrique d’Orleans-Braganza e della principessa Maria Elisabetta di Baviera. Pedro Henry e Mary Elizabeth avevano 12 figli. Quando Pedro Henrique morì nel 1981, il suo primo figlio, anche il figlio maggiore, il principe Luiz, gli succedette come capo della famiglia imperiale. Il principe Luisa mantenne questa carica per 41 anni, fino alla sua morte, avvenuta all’età di 84 anni, nel luglio 2022. Senza discendenti, suo fratello Bertrand gli succedette in quella data.

Il principe imperiale brasiliano è stato ricoverato in ospedale nell’agosto 2022 per curare una malattia respiratoria

Lo stesso principe Bertrand non ha nipoti e suo fratello Antonio è il suo erede. La Segreteria della Famiglia Imperiale non ha fornito dettagli in merito alle preoccupazioni di salute del Principe Imperiale ma ha voluto rassicurare specificando che il Principe Antonio “risponde bene alle cure e che le sue condizioni sono considerate stabili”. Nell’agosto 2022, il principe Antonio era già ricoverato in ospedale a Rio de Janeiro “Continuare il trattamento per le malattie respiratorie”.

Albero genealogico dal primo re portoghese della dinastia Braganza all’attuale Famiglia Imperiale del Brasile (oggi Orleans-Braganza) e all’attuale Famiglia Reale Portoghese (Foto: Histoires Royales)

Il principe Antonio è l’erede di suo fratello, anche se è il settimo figlio tra fratelli, a causa dei numerosi compromessi presenti nella sua famiglia. Il principe Antonio ha sposato la principessa Christine de Ligny del Belgio nel 1981. La principessa Christine è la sorella del principe Michel, il quattordicesimo principe de Ligny. Quest’ultimo è anche il marito della principessa Eleonora d’Orleans-Braganza, una delle sorelle del principe Antonio. Il figlio del principe Antonio e della principessa Cristina, il principe Rafael, è l’erede diretto della linea paterna. Come erede presunto detiene il titolo di Principe di Grau Pará.