Il ritorno di Charlene dal Monaco ha suscitato molti commenti

È stato lo stesso principe Alberto ad annunciare l’imminente ritorno della moglie a Monaco dopo lunghi mesi in Sudafrica a causa di problemi alle orecchie, al naso e alla gola che hanno richiesto interventi chirurgici e il divieto di salire a bordo di un aereo.

La moglie del marito ha anche confermato che i medici avevano ora accettato di restituire l’aereo. Il Principe Sovrano conferma questo tanto atteso ritorno del “Prima della Festa Nazionale” che cade il 19 novembre.

Nel frattempo, il principe viaggerà con i gemelli Jack e Gabriella durante le vacanze scolastiche per partecipare alla COP26 a Glasgow. La coppia reale può riunirsi a Dubai. Il principe dovrebbe essere lì il 13 novembre per una visita all’Esposizione Universale.

Ha indicato in un’intervista con la rivista “People” che questa potrebbe essere un’occasione per la principessa di apparire al pubblico, ma la decisione finale non sarà presa fino all’ultimo minuto.

Questa assenza a lungo termine della principessa ha suscitato una serie di commenti e speculazioni, in particolare di fronte a comunicazioni esitanti e spesso confuse dal palazzo. Il principe Alberto si rammarica di questo, ma spiega che all’inizio la principessa non voleva denunciare i suoi problemi di salute di lunga data, che richiedevano una comunicazione tardiva.