Un funzionario ucraino ha detto che il quartier generale di Wagner in Ucraina è stato distrutto da un missile

Un alto funzionario ucraino ha detto che un missile ha colpito un hotel nell’Ucraina orientale dove erano di stanza membri del gruppo militare russo Wagner. Il corrispondente di France 24 in Ucraina, Gulliver Cragg, spiega: “Gli ucraini affermano di aver ucciso decine di combattenti. I russi affermano che il numero dei morti è molto inferiore e che sono stati uccisi dei civili”.

10:59: Riunione del G7 sulla guerra e le sue conseguenze

Il governo tedesco ha annunciato che i leader del G7 terranno un vertice virtuale specificamente dedicato all’invasione russa dell’Ucraina e alle sue conseguenze.

I leader dei sette paesi – Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Canada e Giappone – dovrebbero tenere il vertice online questo pomeriggio.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che detiene la presidenza del G7 quest’anno, terrà una conferenza stampa a Berlino alle 16:30 GMT.

8:33: il quartier generale di Wagner in Ucraina viene distrutto da un missile, dice un funzionario ucraino

Il corrispondente di France 24 in Ucraina, Gulliver Cragg, ha spiegato che "durante un attacco al quartier generale della milizia russa nell'Ucraina orientale, i russi affermano che il bilancio delle vittime è molto inferiore e che sono stati uccisi dei civili".

Un alto funzionario dell’Ucraina orientale ha detto domenica che le forze ucraine hanno attaccato un hotel dove erano di stanza membri del gruppo militare privato russo Wagner, uccidendone diversi.

In un’intervista alla televisione ucraina, Serhiy Gaidai, governatore della regione di Luhansk occupata dai russi, ha affermato che sabato le forze hanno effettuato un raid contro un hotel nella città di Kadyevka, a ovest del centro principale della regione. Le immagini pubblicate sui canali Telegram mostravano un edificio in gran parte ridotto in macerie.

7:22: gli elettricisti stanno lavorando duramente per ripristinare l’energia. Rapporto dei nostri inviati speciali a Mykolaiv orientale







6:35: Joe Biden ribadisce a Volodymyr Zelensky il suo sostegno all’Ucraina

Joe Biden ha sottolineato, a Volodymyr. Zelensky “Continuo sostegno degli Stati Uniti per difendereUcraina Mentre la Russia continua il suo attacco alle infrastrutture critiche del Paese”, si legge in un comunicato della Casa Bianca.

Le armi fornite dall’Occidente, in particolare dagli Stati Uniti, hanno svolto un ruolo cruciale nella difesa dell’Ucraina sin dall’inizio dell’invasione russa.

